Le plan de la bande C de la FCC suscite des réactions mitigées du Congrès

WASHINGTON – Un plan de la Federal Communications Commission visant à vendre aux enchères le spectre de la bande C par satellite sans attendre la législation a suscité des réactions mitigées de la part des législateurs américains qui supervisent la FCC.

Jeudi, Ajit Pai, président de la Federal Communications Commission des États-Unis, a présenté le plan de l’agence pour lancer une vente aux enchères le 8 décembre afin de concéder le spectre à des opérateurs de réseau 5G. Ce plan comprend des paiements aux soumissionnaires aux opérateurs de satellites d’une valeur allant jusqu’à 14,7 milliards de dollars pour accélérer le processus et couvrir les coûts de transition des satellites.

Trois commissaires de la FCC sur cinq – Pai, Michael O’Rielly et Brendan Carr – soutiennent le plan, lui donnant suffisamment de voix pour passer lors d’une réunion ouverte prévue le 28 février.

L’annonce de M. Pai a suscité l’éloge immédiat des dirigeants républicains du Sénat Sénat Commerce Committee et de son comité de surveillance de la FCC.

Le président du comité sénatorial du commerce, Roger Wicker (R-Miss.) Et le sénateur John Thune (RS.D.), le président du sous-comité, ont déclaré que la proposition de la FCC “reflète les principes” d’un projet de loi présenté par la paire l’année dernière et qui exigerait les États-Unis. la trésorerie devrait recevoir au moins la moitié du produit des enchères en bande C, mais ne limiterait pas ce que les opérateurs de satellites pourraient recevoir.

Le projet de loi de Wicker and Thune, connu sous le nom de 5G Spectrum Act, a autorisé la commission sénatoriale du commerce mais a semblé au point mort quand il n’a pas réussi à obtenir un soutien bipartisan.

Les homologues de Wicker et Thune à la Chambre des représentants, où les démocrates détiennent la majorité, ont contesté les paiements incitatifs par satellite et critiqué le plan de Pai de poursuivre les enchères en bande C sans attendre que le Congrès impose ses propres directives.

“Nous pensons que cette proposition ne fait que réaffirmer la nécessité d’une législation”, ont déclaré Frank Pallone (DN.J.), président de la commission de l’énergie et du commerce de la Chambre et Mike Doyle (D-Pa.), Président du sous-comité des communications et de la technologie, dans une déclaration commune le 6 février.

“La base juridique douteuse des incitations par satellite entraînera probablement des litiges, ce qui retardera le déploiement de la 5G”, ont déclaré Pallone et Doyle. «De plus, sans action du Congrès, cette vente aux enchères ne financera pas les infrastructures essentielles de sécurité publique ni ne comblera la fracture numérique.»

La proposition de Pai de partager le produit des enchères avec l’industrie des satellites est également un point de friction pour le sénateur John Kennedy (R-La.), Qui préside le sous-comité des crédits du Sénat qui a compétence sur le budget de la FCC. Kennedy a été l’un des principaux détracteurs de la proposition antérieure d’Intelsat, de SES et de Télésat Canada visant à permettre à l’industrie des satellites de mener une vente aux enchères privée pour transférer le spectre de la bande C aux fournisseurs 5G.

“Mon devoir, et celui de la FCC, est envers les contribuables américains”, a déclaré Kennedy dans un communiqué le 6 février. “Le spectre de la bande C leur appartient, et les opportunités 5G qu’il représente sont aussi les leurs.”

Kennedy a déclaré qu’il désapprouve le montant que la FCC est disposée à mettre à la disposition des opérateurs de satellites – jusqu’à 5 milliards de dollars pour continuer leurs services avec moins de spectre et jusqu’à 9,7 milliards de dollars d’incitations pour accélérer la compensation des ondes en bande C pour les services cellulaires 5G.

“Malheureusement, la somme que le président Pai a suggéré de donner aux sociétés satellites étrangères est beaucoup trop élevée, et elle est très injuste pour ces contribuables”, a déclaré Kennedy. “Nous ne devrions pas être à la tête de renflouements luxembourgeois quand il y a des villes en Louisiane et à travers le pays sans accès au service à large bande.”

Intelsat et SES, les deux sociétés détenant la part du lion de la capacité satellitaire en bande C aux États-Unis, sont des sociétés luxembourgeoises, bien qu’Intelsat ait son siège social à Tysons Corner, en Virginie. Intelsat et SES prévoient d’acheter au moins huit satellites auprès de fabricants américains pour remplacer la capacité perdue par le transfert de spectre.

Pai a déclaré le 6 février que la FCC considérait les paiements incitatifs comme importants pour garantir que le spectre soit transféré plus rapidement que la commission ne le pourrait. La FCC a le pouvoir légal de mener les enchères et doit libérer rapidement 280 mégahertz de bande C pour assurer le leadership américain en 5G, a-t-il déclaré.

“Certains soutiennent que la FCC devrait attendre que le Congrès légifère sur la bande C”, a déclaré Pai. “Mais si vous croyez qu’il est important de faire progresser le leadership américain dans la 5G, si vous pensez qu’il est prioritaire de rendre le spectre 5G disponible rapidement, et si vous pensez que le spectre de la bande médiane est particulièrement critique, attendre que le Congrès agisse en premier n’est pas la meilleure stratégie. En fait, certains pourraient appeler cela l’absence de stratégie. »

Kennedy a présenté un projet de loi le mois dernier avec les Sénateurs Brian Schatz (D-Hawaii) et Maria Cantwell (D-Wash.) Qui plafonnerait la part de l’industrie des satellites dans le produit des enchères à 6 milliards de dollars et mettrait le reste à l’utilisation publique, comme le remboursement de la dette nationale et modernisation des services d’urgence 911.

Le projet de loi de Kennedy, la Loi sur la gestion et la réaffectation du spectre des contribuables (SMART), a été renvoyé fin janvier à la commission sénatoriale du commerce. Ses chances de dégager le comité semblent minces maintenant que Wicker et Thune ont annoncé leur soutien au plan de la FCC.