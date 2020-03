Le plastique sent la nourriture des tortues marines, selon les scientifiques – .

Les plastiques dans l’océan sentent comme la nourriture des tortues marines, révèle une nouvelle étude publiée dans Current Biology.

Les déchets plastiques attrapent les micro-organismes et les algues, devenant indiscernables des aliments.

Les tortues de mer sont souvent trouvées avec des déchets plastiques dans leur estomac, et cette étude révèle pourquoi.

Les tortues marines gravitent vers les déchets plastiques dans l’océan parce qu’elles sentent la nourriture pour elles. C’est le message des scientifiques dans un nouveau document de recherche révélant une raison possible pour laquelle des morceaux de plastique sont si souvent trouvés dans l’estomac des tortues marines, et pourquoi nous en tant qu’humains avons une grande tâche devant nous si nous espérons jamais limiter l’impact de notre pollution plastique sur la vie marine.

La recherche, publiée dans Current Biology, a été menée sur plus d’une douzaine de tortues marines juvéniles élevées en captivité. Les scientifiques ont expérimenté avec des plastiques qui avaient trempé dans la mer, constatant que l’odeur de ces matériaux produit chez les tortues une réaction similaire à l’odeur des aliments que les tortues apprécient généralement.

L’équipe estime que cela est dû au fait que les plastiques peuvent rapidement absorber une variété de matériaux naturels une fois qu’ils commencent à flotter dans la mer. Des trucs comme de minuscules organismes microbiens et des algues sont pris dans le plastique et bientôt le matériau dangereux commence à sentir comme de la nourriture plutôt que des déchets humains. Combiné avec le fait que les plastiques flottants, en particulier les sacs en plastique, peuvent imiter l’apparence physique des aliments appréciés des tortues de mer, comme les méduses, et vous avez une recette pour le désastre.

“Les plastiques qui ont passé du temps dans l’océan développent des odeurs qui attirent les tortues et c’est une adaptation évolutive pour trouver de la nourriture, mais c’est maintenant devenu un problème pour les tortues parce qu’elles sont attirées par les odeurs des plastiques”, Dr. Joseph Pfaller, l’auteur principal de la recherche, a expliqué.

Les scientifiques pensent que les tortues marines peuvent être attirées par les débris de plastique en vrac à grande distance, les affinant comme elles le feraient pour leurs sources de nourriture typiques. Cela a beaucoup de sens et aide à expliquer pourquoi les animaux courent un risque si élevé de blessures ou de mort en raison de la consommation de plastiques qui se retrouvent dans les océans du monde.

“La paille en plastique errante dans le nez d’une tortue ou le sac en plastique aléatoire, c’est sûr que ce sont des problèmes absolus, mais tout ce qui se trouve là-bas peut y faire pousser des bactéries et des animaux que les tortues veulent manger et donc ça leur sent comme quelque chose qu’ils devraient aller vérifier et peut-être consommer, ce qui peut entraîner leur mort », a déclaré le Dr Pfaller.

À l’avenir, la recherche pourrait offrir aux chercheurs la possibilité d’aborder le problème sous de nouveaux angles. Rendre les plastiques moins agréables au goût pourrait être impossible, cependant, contrôler nos déchets est donc toujours notre meilleure option.

