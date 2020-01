Le plus ancien cratère de la Terre a été trouvé en Australie – .

Lorsque nous regardons notre système solaire et observons ses plusieurs planètes et ses nombreuses lunes, une chose a tendance à être vraie pour à peu près toutes: elles ont beaucoup, beaucoup de cratères d’impact. Chacune de ces cicatrices sur une planète ou la surface de la lune raconte une histoire, et bien que le temps de la Terre et l’eau abondante garantissent que la plupart des cratères d’impact sont effacés ou masqués, il y en a encore un certain nombre que les chercheurs ont pu repérer.

Comme la NASA le révèle dans un nouveau billet sur son site Web, le précédent détenteur du record du plus ancien cratère de la Terre a été battu par une nouvelle découverte en Australie. Appelé le cratère de météores de Yarrabubba, il est estimé à 2,229 milliards d’années.

Trouver un ancien cratère de météores sur Terre est déjà assez difficile, mais tenter de fixer une date sur sa création est souvent beaucoup plus difficile. Si la couche de roche fondue créée par l’impact reste intacte, les scientifiques peuvent l’utiliser pour estimer son âge, mais avec des cratères aussi vieux que Yarrabubba, ce matériau s’est depuis longtemps érodé.

Au lieu de cela, les chercheurs sont obligés de rechercher des roches qui semblent avoir été affectées par l’impact, ce qui signifie chasser certains minéraux et vieillir le cratère sur la base de nombreux points de données individuels. Ce faisant, les chercheurs de la division Astromaterials Research and Exploration Science ont pu réduire l’âge du cratère à environ 2,229 milliards d’années.

«Les scientifiques se demandent comment les impacts des météores pourraient être liés à la formation des continents. Nous aimerions également savoir quand la fréquence des impacts de météores a diminué au point où la vie pourrait émerger et prospérer », a déclaré Timmons Erickson, auteur principal d’un article sur le cratère, dans un communiqué. “Ce sont toutes de grandes questions dans le domaine de la science.”

Si cet âge est exact – et nous n’avons aucune raison de le croire – cela rend le cratère environ 200 millions d’années plus vieux que le prochain plus ancien cratère connu à la surface de notre planète.

Source de l’image: NASA

.