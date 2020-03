Le plus petit dinosaure connu découvert conservé en ambre

Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

Nous avions l’habitude de considérer les dinosaures comme des lézards géants, mais les scientifiques croient maintenant que ces créatures ressemblaient beaucoup plus à des oiseaux, et certaines d’entre elles étaient minuscules. Une nouvelle espèce de dinosaure a été découverte au Myanmar piégée dans un bloc d’ambre fossilisé. Ce spécimen vieux de 99 millions d’années avait à peu près la taille d’un colibri d’abeille, ce qui en fait le plus petit dinosaure connu.

La goutte d’ambre antique (sève d’arbre fossilisée) ne contient que la tête de l’animal, mais cela suffit aux scientifiques pour confirmer qu’elle ne provient d’aucune espèce de dinosaure connue auparavant. Il a été surnommé Oculudentavis khaungraae, et l’équipe de l’Académie chinoise des sciences de Pékin estime qu’il n’aurait pesé qu’environ deux grammes lorsqu’il était vivant.

Le fossile présente un bec d’oiseau rempli de nombreuses petites dents pointues, des orbites surdimensionnées et des restes de plumes fines sur la tête. Compte tenu de sa taille et de son âge, les chercheurs pensent qu’Oculudentavis était probablement un dinosaure volant. Cependant, c’est très différent des oiseaux modernes. Son nom signifie «oiseau dentifrice», qui vous renseigne sur ses caractéristiques les plus marquantes. Comme nous n’avons qu’une tête pour continuer, il est difficile de déterminer comment Oculudentavis pourrait être lié aux oiseaux modernes. Certaines fonctionnalités s’intègrent étroitement avec d’autres dinosaures volants, et d’autres sont uniques à Oculudentavis.

Compte tenu du bec à pleines dents, l’équipe qui étudie Oculudentavis pense que c’était un prédateur qui s’attaquait aux petits insectes. Contrairement aux prédateurs modernes, Oculudentavis n’avait probablement pas de vision binoculaire. Les oiseaux ont un anneau d’os autour de l’œil appelé anneau scléral. Ces os de forme carrée aident à soutenir l’œil, mais les os scléraux d’Oculudentavis sont en forme de cuillère. C’est une caractéristique que l’on ne trouve aujourd’hui que chez certains lézards. Cela aurait donné à Oculudentavis des yeux qui dépassaient des côtés de sa tête. La grande taille relative des yeux et les petites pupilles suggèrent que c’était également un chasseur de jour.

Sa petite taille pourrait être une réponse à l’évolution sur une île isolée ou peut-être a-t-elle évolué pour remplir une niche écologique très spécifique. Des tomodensitogrammes de l’ambre ont également révélé que le spécimen pourrait avoir des tissus mous préservés à l’intérieur, peut-être des restes de la langue. Étudier cela plus en détail pourrait aider les chercheurs à comprendre comment cette créature se rapporte aux oiseaux modernes et à comprendre sa place au Crétacé.

Maintenant lis: