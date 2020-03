Le plus petit dinosaure jamais trouvé a été enfermé dans de l’ambre – .

Les scientifiques disent avoir trouvé le plus petit dinosaure de tous les temps, et il était recouvert d’ambre.

Le fossile, trouvé au Myanmar, est si petit qu’il est comparable à la plus petite espèce d’oiseau vivant aujourd’hui.

Les chercheurs pensent que malgré sa taille, c’était un carnivore qui se régalait principalement de punaises.

Selon une équipe de chercheurs, un minuscule morceau de sève d’arbre fossilisé contient le plus petit dinosaure jamais découvert. Comme le rapporte BBC News, la sève fossilisée, appelée ambre, a été trouvée au Myanmar et contient ce qui ressemble un peu à un petit crâne d’oiseau. Datant de 99 millions d’années, les vestiges antiques datent du Crétacé et nous offrent une fenêtre sur le passé que nous apprécions rarement.

La découverte, qui fait l’objet d’un nouveau document de recherche publié dans la revue Nature, n’inclut pas un squelette complet, mais les scientifiques peuvent estimer la taille du dinosaure en se basant uniquement sur son crâne. Ils croient qu’il était peut-être aussi petit que la plus petite espèce d’oiseau vivant aujourd’hui.

Nous considérons souvent les dinosaures comme des bêtes massives et imposantes qui régnaient sur la terre, faisant trembler la terre sous leurs pieds. S’il est vrai que certaines espèces étaient plus grandes que tous les animaux terrestres que nous voyons aujourd’hui, de nombreuses espèces de dinosaures étaient plus petites que les humains, et certaines d’entre elles étaient carrément chétives.

Ce minuscule fossile du Myanmar suggère que le dinosaure dont il est issu était peut-être aussi petit que le colibri d’abeille, qui atteint environ deux pouces et demi de long et pèse moins d’un sou. La nouvelle espèce de dinosaure a été nommée Oculudentavis khaungraae.

“Les animaux qui deviennent très petits doivent faire face à des problèmes spécifiques, tels que la façon de placer tous les organes sensoriels dans une très petite tête, ou comment maintenir la chaleur corporelle”, a déclaré le professeur Jingmai O’Connor, co-auteur de l’ouvrage, dans un déclaration. “C’est le fossile le plus étrange que j’ai jamais eu la chance d’étudier. J’adore la façon dont la sélection naturelle finit par produire des formes aussi bizarres. Nous sommes également très chanceux que ce fossile ait survécu pour être découvert 99 millions d’années plus tard. »

L’animal, bien que petit, semble avoir été bien adapté pour s’attaquer aux insectes. Ses mâchoires en forme de bec étaient bordées de minuscules dents qui lui auraient facilité la capture des insectes. Ceci est commun aux petites espèces d’oiseaux aujourd’hui, et met en évidence ce que les scientifiques ont cru pendant un certain temps: les dinosaures d’il y a des millions d’années sont devenus les oiseaux d’aujourd’hui.

Les fossiles de cette taille sont rarement découverts en raison de leur nature fragile. Vous ne voyez pas souvent des ossements de ce minuscule survivre pendant près de 100 millions d’années, mais le fait que ce petit dinosaure se soit pris dans la sève des arbres qui a durci a permis de le conserver. “Cette découverte met en évidence le potentiel des dépôts d’ambre pour révéler les limites les plus basses de la taille du corps des vertébrés”, écrivent les chercheurs.

