Le premier lancement de SLS est désormais attendu au second semestre 2021

WASHINGTON – Un haut responsable de la NASA a déclaré le 28 février qu’il s’attend à ce que le premier vol du Space Launch System ait lieu dans la seconde moitié de 2021, une date ultérieure aux déclarations des agences précédentes.

S’exprimant lors de la réunion de lancement du Lunar Surface Innovation Consortium au Applied Physics Laboratory à Laurel, Maryland, l’administrateur associé de la NASA, Steve Jurczyk, a déclaré que tous les éléments nécessaires à l’atterrissage lunaire humain Artemis 3 2024 sont soit en cours de développement, soit bientôt en cours. Contrat.

Cela comprend la fusée Space Launch System et le vaisseau spatial Orion. L’étape principale SLS pour le vol d’essai sans équipage Artemis 1 se trouve actuellement au Stennis Space Center pour un essai de tir statique «Green Run» prévu pour plus tard cette année, tandis que le vaisseau spatial Orion pour cette mission termine ses tests à la station Plum Brook de la NASA. .

La phase principale de SLS, a-t-il dit, devrait arriver au Kennedy Space Center à la fin de l’été ou au début de l’automne, permettant aux équipes de commencer «à s’intégrer pour un lancement, espérons-le dans le délai de mi-21, de mi-fin à 21» pour Artemis 1. »

La NASA n’a pas encore fourni de nouvelle date de lancement officielle pour cette mission, qui a glissé de plusieurs années. En décembre, l’administrateur de la NASA, Jim Bridenstine, a déclaré que le lancement aurait lieu en 2021 après que l’agence avait organisé un lancement en novembre 2020. Doug Loverro, le nouvel administrateur associé de l’agence pour l’exploration et les opérations humaines, a commandé un examen des plans d’exploration de la NASA lorsqu’il a commencé à travailler en décembre, y compris la fixation d’une nouvelle date pour Artemis 1. Le résultat de cet examen devrait être publié dans les prochaines semaines.

Jurczyk a déclaré que la NASA va de l’avant avec d’autres éléments de son plan d’exploration, y compris le développement de modules et de systèmes connexes pour la passerelle lunaire. La NASA négocie avec Northrop Grumman pour un contrat pour le module Habitation and Logistics Outpost (HALO), après que l’agence a annoncé l’été dernier son intention de sous-traiter le module avec cette société. Il a ajouté que l’agence «s’apprête à attribuer» un contrat pour les services logistiques de Gateway, un service de livraison de fret similaire au programme de fret commercial de la Station spatiale internationale.

Il ne reste plus qu’à attribuer des contrats d’études pour le programme Human Landing System. La NASA devrait émettre plusieurs de ces contrats pour des études initiales sur des atterrisseurs lunaires commercialement développés pour transporter des astronautes vers la surface lunaire et en revenir, et sélectionner plus tard une ou deux sociétés pour poursuivre leur développement.

“Nous sommes très près d’attribuer, très probablement, plusieurs contrats”, a-t-il déclaré. Ces prix viendront «dans quelques semaines», a-t-il ajouté. Cela correspond à une mise à jour des achats du 10 février de la NASA, qui prévoyait de décerner des récompenses fin mars ou début avril.

Les neuf à douze prochains mois, a-t-il déclaré, “seront essentiels pour définir les exigences et procéder à un examen préliminaire de la conception”, a-t-il déclaré à propos de ce programme. Il a noté plus tard dans son discours que la NASA prévoyait de finaliser ces exigences d’atterrisseur lunaire avec des entreprises qui remportaient des prix dans les 90 jours. Les entreprises peuvent choisir d’utiliser les normes techniques de la NASA ou proposer une alternative équivalente. “Mais après 90 jours, si nous ne parvenons pas à un accord, vous allez utiliser le nôtre.”

Jurczyk a déclaré que la NASA ne néglige pas de planifier la deuxième phase, “durable”, du programme Artemis pour les missions après Artemis 3. Il a dit qu’il était dans une “réunion de stratégie de pré-acquisition” de quatre heures la veille pour discuter des centres diriger divers éléments de cette deuxième phase d’Artemis, et ce qui serait développé en interne à la NASA par rapport à l’extérieur de l’agence.

Les détails de ces plans, a-t-il dit, devraient être rendus publics d’ici un mois. “Si j’étais ici dans un mois, je ferais cette présentation sur le plan actuel pour Artemis phase 2.”