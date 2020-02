Le premier vaccin contre le coronavirus est prêt pour les tests sur l’homme – .

Les craintes d’une plus grande propagation mondiale du coronavirus et de sa maladie COVID-19 ne montrent aucun signe de ralentissement. Les économies mondiales commencent à ressentir le pincement et même les Jeux olympiques de Tokyo de 2020 risquent d’être annulés. Avec tout cela, les scientifiques ont travaillé fébrilement en arrière-plan pour développer des contre-mesures pour lutter contre le virus, et une entreprise américaine de biotechnologie dit qu’elle pourrait avoir la réponse.

Comme le rapporte le Wall Street Journal, la société appelée Moderna a annoncé qu’elle a développé un vaccin contre le coronavirus qui sera bientôt prêt pour les tests sur l’homme. La société, qui a produit le vaccin dans ses installations des Massachusettes, a déjà fourni au gouvernement américain des échantillons pour une étude supplémentaire.

Selon le rapport initial, le vaccin nécessite deux doses mais est considéré comme sûr. On s’attend à ce que les doses doubles protègent un adulte contre une infection à coronavirus. Sur la base du calendrier actuel, les résultats des essais sur l’homme pourraient être prêts dès juillet. Il s’agit d’un rythme effréné en matière de développement de vaccins.

Aussi excitant que cela soit, il reste encore beaucoup de questions auxquelles il faut répondre. Il s’agit avant tout de savoir si le vaccin fonctionnera comme prévu et quels sont les effets secondaires potentiels. Même si le vaccin s’avère efficace avec des effets secondaires minimes, on ne sait pas exactement combien de temps il faudrait pour que les vaccins soient approuvés pour la distribution et quelle stratégie les autorités sanitaires pourraient utiliser pour lutter contre la propagation du virus en utilisant ce nouvel outil.

Même le meilleur des cas pourrait faire en sorte qu’un vaccin approuvé ne soit pas prêt à être distribué avant 2021. Les responsables de la santé ont du mal à prédire comment le virus évoluera de semaine en semaine. le moment où le vaccin est prêt et disponible.

Source de l’image: Kieran McManus / BPI / Shutterstock

