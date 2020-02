Le président de l’ESA, Woerner, confirme son intention de ne pas briguer un nouveau mandat

WASHINGTON – Le chef de l’Agence spatiale européenne a officiellement annoncé le 28 février qu’il quitterait l’ESA à la fin de son mandat en cours l’année prochaine, confirmant des mois de spéculations sur son avenir avec l’agence.

Dans un article de blog, le directeur général de l’ESA, Jan Woerner, a déclaré qu’il avait “finalement décidé” de démissionner de son poste à l’expiration de son mandat actuel en juillet 2021, plutôt que de chercher un autre mandat, affirmant que l’agence avait besoin d’un nouveau chef, plus jeune.

«Depuis quelques mois, il y a eu des discussions pour savoir si je resterais ou non pour un autre mandat. Ayant beaucoup réfléchi à la question, j’ai finalement décidé de ne pas le faire », écrit-il dans le billet.

Il y avait eu de nombreuses spéculations selon lesquelles Woerner ne demanderait pas un autre mandat, y compris un e-mail du 1er février qu’il avait envoyé au personnel de l’ESA déclarant qu’il ne voulait pas répéter ce qui s’était passé en 2018, lorsqu’il prétend avoir été pris pour cible par une campagne de individus non spécifiés cherchant à éroder sa position.

Woerner a semblé revenir partiellement en arrière dans un article de blog du 3 février. «Tant que les États membres me feront confiance en tant que DG de l’ESA, je travaillerai pour l’ESA, avec toutes les possibilités qui me sont offertes, tout en l’adaptant à l’environnement en mutation rapide dans lequel il se trouve», écrit-il. Il a ensuite déclaré qu’il n’avait pas l’intention de partir avant la fin de son mandat en juillet 2021.

Le directeur général de l’ESA exerce traditionnellement un mandat de quatre ans, avec l’option de deux mandats supplémentaires de quatre ans. Woerner, qui a entamé son premier mandat en juillet 2015, a négocié une prolongation de deux ans de son premier mandat en 2018 pour éviter toute transition pendant que l’agence préparait sa réunion ministérielle triennale «Space19 +», qui a eu lieu en novembre 2019 à Séville, Espagne.

En vertu de cet accord de 2018, Woerner aurait été éligible pour deux mandats supplémentaires de trois ans chacun, plutôt que quatre. «J’ai proposé de ne pas me donner quatre ans de plus, mais plutôt de me donner deux ans pour les quatre ans que j’avais déjà. Ensuite, nous pouvons voir si je peux obtenir une autre prolongation pour trois autres années, et trois ans après cela », a-t-il déclaré dans une interview en 2018.

Woerner a déclaré dans son article de blog que l’agence avait besoin d’un leader plus jeune. «J’aurai 67 ans à la fin de mon mandat et je pense qu’il est temps de passer le relais à un leader plus jeune. Après plus de 25 ans à la tête d’institutions publiques, le moment est venu de passer à autre chose », a déclaré Woerner, qui dirigeait l’agence spatiale allemande DLR avant d’être nommé directeur général de l’ESA.

Woerner a souligné le succès de la réunion ministérielle Space19 +, où les États membres de l’ESA ont accepté de fournir près de 12,6 milliards d’euros (13,9 milliards de dollars) sur trois ans, soutenant toutes les initiatives majeures de l’agence dans des domaines allant de la coopération avec la NASA sur l’exploration lunaire à une «sécurité spatiale ”Domaine d’intervention qui comprend des travaux sur la défense planétaire et la décontamination des débris orbitaux.

Lors d’une conférence de presse le 15 janvier, Woerner a déclaré qu’une priorité pour lui en 2020 était de négocier un nouvel accord de coopération avec l’Union européenne concernant le financement du programme Copernicus de missions d’observation de la Terre et du programme de navigation par satellite Galileo. Dans sa déclaration, il a déclaré que cela restait une priorité, ainsi qu’une réunion ministérielle «informelle» cet été et la planification initiale de la prochaine grande réunion ministérielle de l’ESA en 2022.

«Je quitterai l’ESA avec de bons sentiments, même si je n’aurai pas mis en œuvre à 100% ce que j’avais prévu», a déclaré Woerner, ajoutant qu’il prévoyait de reprendre sa carrière d’enseignement et de recherche en génie civil une fois son mandat à l’ESA terminé. . «Je remercie tous ceux qui m’ont soutenu ces dernières années. Ensemble, nous pouvons revenir sur de nombreuses réalisations – transformer l’ESA à l’intérieur comme à l’extérieur. »