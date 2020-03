Le président Trump annonce une urgence nationale contre le coronavirus – .

Le président Trump déclare l’état d’urgence et la signature de la loi Stafford sur la pandémie de coronavirus.

Cette décision libère des milliards de dollars pour les secours en cas de catastrophe et mobilise la FEMA dans les zones les plus touchées.

Le président Donald Trump a annoncé un état d’urgence à l’échelle nationale en raison de la pandémie de coronavirus COVID-19. S’exprimant depuis la Maison Blanche, Trump a tenu un événement de presse cet après-midi pour faire l’annonce. La décision de déclarer une urgence nationale intervient dans le sillage de nouveaux cas de coronavirus surgissant quotidiennement à travers le pays, malgré une pénurie de tests.

Le gouvernement américain fait l’objet d’un examen de plus en plus minutieux de sa réponse à la pandémie. Les tests utilisés pour confirmer l’infection chez les patients ont été difficiles à trouver, de nombreux médecins exprimant leur mécontentement face au manque de fournitures.

Commençant en Chine, le coronavirus s’est rapidement propagé à l’extérieur du pays. Apparu aux États-Unis quelques semaines seulement après sa première détection en Chine, le virus s’est rapidement propagé dans la majorité des États. Les cas confirmés sont encore relativement faibles, mais cela est presque certainement dû au manque de tests. En fait, le CDC a effectué moins de tests cette semaine que la semaine dernière, ce qui est inouï face à une telle crise.

Maintenant, avec la fermeture des ligues sportives, les fermetures d’écoles de masse et un marché boursier au bord d’une plongée catastrophique, la déclaration d’une urgence nationale semble plus que appropriée. Il reste cependant à savoir dans quelle mesure cela va changer la réponse du gouvernement à la crise.

La déclaration d’urgence et la signature de la loi Stafford ouvriront de nouvelles options pour le gouvernement, notamment en orientant l’aide de la Federal Emergency Management Agency vers les zones qui en ont le plus besoin. De plus, cela libérerait des milliards de dollars pour lutter contre la pandémie et soulager les régions en difficulté. Idéalement, cela conduirait à la distribution rapide de kits de test et de nouvelles options pour tester les individus afin que les responsables de la santé puissent mesurer la véritable ampleur de la pandémie.

Les responsables de la santé dans certains États, comme l’Ohio, pensent que le véritable nombre d’infections a déjà dépassé les 100 000 dans leur seul État. Si tel est le cas, nous approchons rapidement d’un point où des mesures à l’échelle nationale devront être prises, comme des fermetures obligatoires d’écoles et peut-être même un verrouillage national sous une forme ou une autre.

Les experts de la santé ont recommandé l’éloignement social et les routines sanitaires, mais avec la rapidité avec laquelle la maladie semble se propager, ces mesures ne peuvent aider que dans une certaine mesure. Le ralentissement de la propagation du virus et «l’aplatissement de la courbe» de l’infection permettront aux systèmes de santé de mieux gérer l’épidémie, mais pour l’instant, on ne sait pas ce que l’avenir nous réserve. Les fermetures et les fermetures sont utiles, mais nous sommes en territoire inconnu, et nous sommes tous dans le même bateau.

