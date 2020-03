Le président Trump dit à contrecœur qu’il est «susceptible» de passer un test de coronavirus – .

Une photo postée sur Instagram par le directeur de la communication présidentielle du Brésil, Fabio Wajngarten, le montre à l’extrême droite, avec le président Donald Trump, le vice-président Mike Pence et l’entrepreneur brésilien Alvaro Garnero. (Fabio Wajngarten via Instagram)

Le président Donald Trump a minimisé la gravité de l’épidémie de coronavirus, d’abord en l’appelant un «nouveau canular» et aujourd’hui en disant que c’est quelque chose qui «passera». Mais sous l’interrogatoire persistant lors d’une conférence de presse sur la Maison-Blanche, il est finalement sorti et a dit qu’il était susceptible de se faire tester pour le virus.

Tout d’abord, un peu d’histoire: Trump a rencontré le président brésilien Jair Bolsonaro la semaine dernière dans son complexe de Mar-a-Lago en Floride – et ensuite, le directeur des communications de Bolsonaro a posté une photo Instagram de lui se tenant à côté de Trump alors qu’ils montraient «Faites le Brésil Great Again ”casquettes. (Le vice-président Mike Pence est également sur la photo.)

Quelques jours plus tard, il s’est avéré que le directeur des communications – nommé Fabio Wajngarten – a été testé positif pour le coronavirus qui cause COVID-19.

Bolsonaro a également été testé pour le coronavirus, et après une certaine confusion initiale, le président brésilien a rapporté sur Twitter aujourd’hui que le test était négatif.

Mais qu’en est-il de Trump? Les responsables de la santé publique disent généralement que les personnes qui savent qu’elles ont été exposées au coronavirus doivent être surveillées.

Trump a été interrogé à ce sujet plus d’une fois au cours des derniers jours, et il a généralement déclaré que ses médecins lui avaient dit de ne pas s’inquiéter. Mais lors de la conférence de presse d’aujourd’hui, le correspondant de CBS News à la Maison Blanche, Weijia Jiang, a finalement arraché un engagement au président. Voici la transcription:

Jiang: «La personne à côté de laquelle vous vous teniez, que vous sachiez ou non, a été testée positive pour le coronavirus. Dr. Fauci [director of the National Institute of Allergy and Infectious Diseases] dit ce matin, si vous vous tenez à côté de quelqu’un qui a été testé positif, vous devez vous isoler et passer un test. Vous dites que votre médecin de la Maison Blanche vous dit quelque chose de différent. Qui les Américains devraient-ils écouter? “

Atout: “Je pense qu’ils doivent écouter leurs médecins, et je pense qu’ils ne devraient pas sauter pour passer le test à moins que ce ne soit nécessaire. Mais je pense qu’ils doivent écouter leurs médecins. Je n’ai pas vu la photo. Quelqu’un a dit qu’il y avait une photo avec quelqu’un qui prenait une photo avec moi, mais je ne l’ai pas vue. “

Jiang: «Les médecins ont dit que vous pourriez l’avoir même si vous ne présentez pas de symptômes. Êtes-vous égoïste en ne vous faisant pas tester? »

Atout: “Eh bien, je n’ai pas dit que je n’allais pas être testé.”

Jiang: “Allez-vous l’être?”

Atout: «Très probablement, oui. Pas pour cette raison, mais parce que je pense que je le ferai quand même. »

Jiang: “Voulez-vous nous le faire savoir …”

Atout: “Bientôt. Nous y travaillons. Nous élaborons un calendrier. “

Ensuite, il était temps de passer à la question suivante. Nous ne pouvons pas savoir comment le test se révèle jusqu’à ce que Trump tweete à ce sujet. Mais en attendant, Trump ne montrait aucune réticence à serrer la main des VIP assemblés au Rose Garden.

L’un des dirigeants, Bruce Greenstein du LHC Group, n’a pas pris la main tendue de Trump, mais lui a plutôt donné un coup de coude épidémiologiquement correct.

“D’accord, j’aime ça”, a déclaré Trump. “C’est bon.”

Le vice-président exécutif de la société de services de soins à domicile Bruce Greenstein offre à Pres. Trump un coude après avoir pris la parole lors de la conférence de presse de WH Rose Garden, au cours de laquelle @POTUS a déclaré une urgence nationale en réponse à une épidémie de coronavirus https://t.co/FUR5cMnxiL pic.twitter.com/kdjyTl56cc

– CBS Evening News (@CBSEveningNews) 13 mars 2020