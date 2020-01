Le président Trump rend hommage aux triomphes technologiques d’Elon Musk – .

Le président Donald Trump surveillerait de près les procédures de destitution à Capitol Hill, mais il regarde également ce que le technicien milliardaire Elon Musk fait à SpaceX et Tesla – et il aime ce qu’il voit.

Interrogé sur la récente augmentation de la valorisation de Tesla, Trump a rapidement rejoint le travail de Musk chez SpaceX, qui a franchi une étape cette semaine dans le développement du taxi spatial Crew Dragon pour la NASA. “Il aime les roquettes, et il fait aussi bien les roquettes au fait.”, A déclaré Trump à CNBC lors d’une interview au Forum économique mondial de cette semaine à Davos, en Suisse. “Je n’ai jamais vu où les moteurs tombent sans ailes, sans rien, et ils atterrissent.”

Trump a déclaré qu’il était “choquant de voir à quel point” Musk avait fait avec Tesla. “Vous remontez un an et ils parlaient de la fin de l’entreprise”, a-t-il expliqué. “Et maintenant, tout d’un coup, ils parlent de ces grandes choses. Il va construire une très grande usine aux États-Unis. Il doit le faire, parce que nous l’aidons, donc il doit nous aider. »Cette dernière référence a amené les observateurs de Musk à se demander de quoi parlait Trump.

Là encore, ce ne serait pas une interview de Trump sans bizarrerie: à un moment, il a dit que Musk était «l’un de nos grands génies, et nous devons protéger notre génie». Puis il a ajouté: «Vous savez, nous devons protéger Thomas Edison, et nous devons protéger toutes ces personnes qui ont créé à l’origine l’ampoule, la roue et toutes ces choses. »La roue?