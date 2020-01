Le processeur Ryzen 9 3990X 64 cœurs d’AMD ne coûtera que 4 000 $, lance le 7 février

Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

Je n’écris pas normalement «juste» et «4 000 $» dans la même phrase. La plupart du temps, en particulier sur le marché des processeurs, ce type de prix est une contradiction en termes. Au CES 2020, AMD a annoncé que son prochain processeur 64 cœurs, le 3990X, aura un prix de seulement 4000 $.

Dire que cela sape Intel serait un euphémisme. Le processeur Intel HEDT haut de gamme que vous pouvez acheter, le Core i9-10980XE, coûte 1000 $ et contient 18 cœurs. Un système Intel 2S construit autour du Xeon Platinum 8280 offrirait 56 cœurs mais a un prix de 20 000 $ pour les CPU uniquement. AMD ne fait pas que saper Intel; ils donnent pratiquement leur processeur haut de gamme par comparaison.

Le 3990X a un boost de 2,9 GHz, un turbo max de 4,3 GHz et un turbo tout cœur inconnu (qui devrait se trouver dans le territoire 3GHz bas à moyen). La mise à l’échelle, au moins dans Cinebench, ne devrait pas être aussi bonne de la marque 32 cœurs à 64 cœurs, comme indiqué ci-dessous:

Les performances AMD de ~ 25K sont près de 1,5 fois supérieures à celles du 3970X, mais Cinebench a généralement montré une mise à l’échelle plus forte que cela. Là encore, nous n’avons jamais testé l’application sur ce nombre de cœurs non plus. Il est possible que la mauvaise mise à l’échelle soit simplement liée au fait que l’application ne traite pas correctement autant de cœurs. Il y aurait un précédent historique à cela; Cinebench R10 a évolué moins bien que R15, qui a été mis à jour pour fournir un meilleur support pour les processeurs à nombre de cœurs supérieur, entre autres. En d’autres termes, il n’est pas clair si nous devons traiter un gain de mise à l’échelle 1,5x comme typique de la plate-forme, et les références des fournisseurs sont toujours mieux prises avec un grain de sel.

Avec seulement quatre canaux RAM pour alimenter 64 cœurs, le 3990X est plus limité en bande passante mémoire que le Ryzen 9 3950X sur la plate-forme de bureau d’AMD, mais le 3950X s’est avéré capable de fonctionner très bien avec deux canaux mémoire.

Les puces devraient être expédiées le 7 février, ce qui est plus tôt que prévu. AMD recommande au moins 64 Go de RAM pour ces puces, mais 128 Go ou 256 Go pourraient être plus appropriés pour les charges de travail pertinentes, selon la façon dont vous comptez les utiliser. Le processeur prend en charge le DDR4-3200, mais peut techniquement être overclocké – bien que la façon dont l’IMC gère la quantité de RAM est une question ouverte. DDR4-3600 pourrait être possible, cependant, et cela donnerait au processeur une bande passante mémoire supplémentaire de 1,13x. Si le processeur souffre de contraintes de bande passante, nous devrions pouvoir le tester en vérifiant les performances par rapport à l’horloge RAM par rapport aux autres processeurs de la famille Zen 2.

Il n’est pas clair s’il existe un marché Threadripper pour 4000 CPU à l’extérieur des gens qui achèteraient simplement un Epyc pour commencer. Mais en tant que produit halo, le 3990X offre un nombre de cœurs Intel ne peut pas correspondre à distance pour le moment.

