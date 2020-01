Le processeur x86 8 cœurs de Chine est mis en vente

Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

En 2013, VIA Technologies a créé une coentreprise avec le gouvernement municipal de Shanghai et créé Zhaoxin, une société de semi-conducteurs sans usine. Zhaoxin (qui signifie «millions de cœurs», selon Wikipedia) a lancé une série de puces basées sur l’ancien cœur de VIA Isaiah. Au fil des ans, la société a transformé l’architecture d’origine Isaiah en un cœur de processeur plus performant, avec plus de cœurs, plus d’horloges et un nœud de processus inférieur. Le nom de code actuel de la famille de CPU est Lujiazui et il est utilisé dans la série de produits KX-6000.

Pour être clair, Zhaoxin est totalement distinct de Thatic, la coentreprise créée par AMD il y a quelques années. Le pedigree de Zhaoxin remonte à travers VIA à travers l’acquisition de sociétés comme Cyrix et Centaur Technology, ainsi qu’à travers les propres accords juridiques de VIA avec Intel. Alors que je passe en revue une grande partie de l’histoire x86 ici, la philosophie de conception générale de Centaur, de l’acquisition de VIA à nos jours, a mis l’accent sur l’informatique à faible consommation et efficace. Il y a eu une brève période, au tournant du millénaire, lorsque VIA construisait des produits sans ventilateur de faible puissance pour des SFF passifs et silencieux (systèmes à petit facteur de forme).

THG a plus de détails sur les premières pièces Zhaoxin à vendre au détail en Chine. Le KX-U6780A est un processeur 8C / 8T cadencé à 2,7 GHz, avec un cache L2 de 8 Mo et un TDP de 70 W. Il n’y a pas de L3. Le processeur semble avoir un GPU intégré avec prise en charge DX11.1, ainsi que la prise en charge de normes telles que AVX et SSE4.2, PCIe 3.0, emplacements M.2 et USB 3.1. Bien que le processeur ne soit proposé qu’au format BGA, il y aura une carte mère mITX prise en charge, la C1888.

Les amateurs de la communauté chinoise qui ont comparé la carte ont pu la comparer avec le précédent produit Zhaoxin, le KX-C4580. Le KX-C4580 est un processeur 4C / 4T à 1,83 Hz – mais il est clair qu’il y a eu des améliorations architecturales supplémentaires substantielles. Si nous partons de la ligne de base 228 et supposons une mise à l’échelle parfaite, nous nous attendons à ce que l’U6780A fournisse des performances 2x basées sur le nombre de cœurs et une amélioration de 1,47x basée sur l’horloge. Cela ne prend que le score R20 jusqu’à ~ 670, ce qui implique que l’IPC du nouveau processeur est environ 1,26 fois plus élevé dans Cinebench en plus du nombre de cœurs et des gains d’horloge.

Selon le classement à un seul thread de CPU-Z, un score de 171 place cette puce dans le même stade que le Core 2 Duo E7400 (178) ou le Core i5-5200U (168). Un score CB20 de 845 place le KX-U6780A dans la même plage que l’Intel Pentium G4600 à 838 (2C / 4T, 3,6 GHz) ou l’AMD FX-6300 à 854 (6C / 12T, 3,5 GHz – 4,1 GHz). Bien qu’il soit évident que les performances par cœur du processeur Zhaoxin sont bien inférieures à celles d’Intel, le Pentium G4600 a un avantage de vitesse d’horloge de 1,33x.

Quiconque cherche une raison de rejeter le KX-U6780A trouvera une raison de le faire. Dans le meilleur des cas, vous achèteriez des performances similaires à celles que vous pouviez obtenir d’Intel ou d’AMD il y a 6-8 ans. Se concentrer sur cette question, cependant, passe à côté de l’essor rapide de l’industrie chinoise de la fabrication et des semi-conducteurs. Zhaoxin a évolué rapidement sa gamme de produits, passant de pièces dérivées d’Isaïe directement basées sur l’ancienne architecture VIA à des puces plus récentes qui ont considérablement amélioré les performances du processeur sous-jacent. Alors que la nouvelle puce peut ne pas offrir beaucoup de performances par rapport à une pièce haut de gamme d’AMD ou d’Intel, le KX-U6780A est toujours beaucoup plus rapide par rapport à AMD ou Intel que les processeurs précédents que la société ou le pays a mis en place.

La Chine s’est fixé des objectifs ambitieux en termes d’autosuffisance en semi-conducteurs, et l’augmentation de la performance et de la production de ses produits locaux en fait partie. Alors que les capacités de fabrication actuelles de la société ne peuvent pas construire de matériel 7 nm, la plus grande fonderie de Chine continentale, SMIC (Semiconductor Manufacturing International Corporation) a annoncé la production en volume de plaquettes 14 nm en novembre dernier. Nous ne savons rien des rendements, nous ne pouvons donc pas spéculer là-dessus, mais la Chine rattrape les États-Unis, la Corée et Taïwan en termes de capacités avancées de fabrication de semi-conducteurs.

Maintenant lis: