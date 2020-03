Le prochain Mars Rover de la NASA obtient un nom: la persévérance

Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

Nous pouvons enfin arrêter d’appeler le prochain rover Mars de la NASA par son nom d’espace réservé “Mars 2020”. Le rover qui succèdera à Curiosity sur la planète rouge sera appelé Persévérance. Comme pour de nombreux autres rovers de la NASA, Perseverance a été nommé par un jeune étudiant qui a soumis l’une des milliers de suggestions. “Persévérance” a été élu meilleur nom, et la NASA a ajouté une plaque sur le bras du rover pour le rendre officiel.

Le nom gagnant (et l’essai qui l’accompagne) est venu de Alexander Mather, élève de septième année de Virginie. La NASA a reçu 28 000 entrées d’étudiants de la maternelle à la 12e année dans tous les États et territoires américains. Plus de 4 700 juges ont aidé à réduire les entrées à un nombre plus gérable, et le public a également eu la possibilité de voter.

L’entrée de Mather a fait des comparaisons entre les noms de missions passées sur Mars comme Curiosity et Spirit, notant que ces noms décrivent tous les qualités de l’humanité. «Nous sommes une espèce d’explorateurs et nous rencontrerons de nombreux revers sur le chemin de Mars. Cependant, nous pouvons persévérer », a écrit Mather. Ils disent que vous devez connaître votre public, et Mather le sait certainement – il a donné à la NASA exactement ce qu’elle voulait.

La NASA a inventé des écoliers pour nommer tous ses rovers de Mars remontant à Sojourner en 1997. Opportunity, Spirit et Curiosity ont également obtenu leurs noms dans des concours d’essais similaires. En plus d’être immortalisé par le rover lui-même, Mather et sa famille seront invités à assister au lancement du rover à Cape Canaveral Air Force Station en Floride cet été. Il arrive également à inclure la nomination d’un rover Mars sur ses applications universitaires dans quelques années. Pas grave.

Actuellement, Perseverance est en cours d’assemblage final au Kennedy Space Center de la NASA. Le rover utilise de nombreux éléments de la conception très réussie de Curiosity, mais la NASA a également apporté des changements importants. Par exemple, le rover a des roues plus solides qui devraient mieux résister que les jantes de Curiosity.

Persévérance sera lancée en juillet 2020, faisant le voyage sur Mars en quelques mois grâce à l’alignement fortuit des planètes. Il devrait atterrir dans le cratère de Jezero en février 2021. Sur Mars, le rover analysera l’environnement pour détecter des signes de vie ancienne ou actuelle. La persévérance chassera également les eaux souterraines et caractérisera la météo de Mars. Il a même un conteneur de retour d’échantillons à long terme qu’une future mission pourrait utiliser pour renvoyer un morceau de Mars sur Terre.

