Le programme lunaire de la NASA brille comme un point lumineux dans le budget de la Maison Blanche – .

Une version extensible de l’atterrisseur Blue Moon peut accueillir des astronautes et un véhicule de montée. (Illustration d’origine bleue)

Alors que la plupart des dépenses discrétionnaires obtiennent la hache dans la nouvelle demande de budget de la Maison Blanche, la NASA et son programme Artemis visant à mettre des astronautes sur la lune dès 2024 recevraient un grand coup de pouce.

Pour l’exercice 2021, qui commence en octobre, la NASA devrait connaître une augmentation de 12% par rapport aux niveaux de l’année en cours, avec un budget de 25,2 milliards de dollars.

Près de la moitié de cet argent, 12,3 milliards de dollars, irait à des programmes axés sur Artemis et à la poussée de suivi vers un atterrissage humain sur Mars dans les années 2030.

Et plus de 3,3 milliards de dollars de ce chiffre seraient mis de côté pour le développement de systèmes d’atterrisseurs lunaires humains. Ce sera probablement une bonne nouvelle pour Jeff Bezos et son entreprise spatiale Blue Origin, qui dirige une équipe d’atterrisseurs lunaires qui comprend également Lockheed Martin, Northrop Grumman et Draper.

L’argent permettrait d’aller de l’avant avec au moins deux concepts commerciaux pour les atterrisseurs lunaires. En plus de l’équipe de Blue Origin, Boeing et un partenariat impliquant Dynetics et Sierra Nevada Corp. sont connus pour être en lice. Le vaisseau spatial de SpaceX semble également être envisagé. Des contrats de développement seront annoncés dans les prochains mois, a déclaré l’administrateur de la NASA, Jim Bridenstine.

Le budget soutient également le développement continu du système de lancement spatial de la NASA (2,3 milliards de dollars) et de la capsule spatiale profonde Orion (1,4 milliard de dollars), qui sont les piliers clés de l’architecture actuelle de la NASA pour les missions lunaires. Cependant, la Maison Blanche souhaite reporter le financement d’une future mise à niveau du SLS, connu sous le nom de bloc 1B, afin que le programme puisse se concentrer sur le vol des premières fusées du bloc 1.

Des fonds supplémentaires seraient mis de côté pour développer des combinaisons spatiales de nouvelle génération, un habitat de surface et des rovers, et pour financer des services commerciaux de livraison de charges utiles vers la Lune. Un autre 430 millions de dollars a été affecté à une initiative d’innovation de la surface lunaire qui soutiendrait le développement technologique pour les opérations sur la Lune et éventuellement sur Mars, y compris les subventions de recherche et les concours de style X Prize.

L’exploration robotique de Mars, y compris la préparation de missions visant à ramener des échantillons de la Terre sur Mars et à cartographier les dépôts de glace d’eau près de la surface martienne, obtiendrait 529 millions de dollars.

La Maison Blanche propose, le Congrès dispose

Il y a beaucoup de «volontés» dans les paragraphes précédents, car il appartiendra au Congrès de transformer les demandes de financement de la Maison Blanche en factures de dépenses réelles. Tout ce qui figure dans le budget total de 4 800 milliards de dollars n’est pas susceptible de donner les résultats escomptés par la Maison Blanche. Même si la politique spatiale a tendance à être établie sur une base plus bipartisane que d’autres domaines politiques (par exemple, la construction du mur), il y aura probablement encore des ajustements importants.

Par exemple, l’administration Trump appelle à des coupes dans les dépenses consacrées aux sciences de la Terre et à l’éducation, et annulerait le financement du télescope infrarouge à champ large et du télescope aéroporté SOFIA. Le Congrès n’a pas accepté de telles compressions dans le passé, et nous verrons probablement de la résistance cette année également.

Dans un communiqué, le sénateur Jerry Moran, R-Kan., Qui préside le comité des crédits en charge du financement de la NASA, s’est dit déçu de voir la Maison Blanche proposer des coupes dans le programme d’éducation de la NASA. Il a dit qu’il était “encourageant de voir un budget proposé pour soutenir le retour des astronautes américains sur la Lune”, mais il était “impatient de recevoir suffisamment de détails budgétaires pour correspondre à nos objectifs ambitieux d’exploration humaine.”

Le calendrier du plan lunaire Artemis de la NASA pourrait éventuellement être ajusté. En novembre, un quatuor de sénateurs, dont le sénateur Maria Cantwell, D-Wash., A présenté un projet de loi d’autorisation de la NASA appelant à un soutien fédéral continu de la Station spatiale internationale jusqu’en 2030 et fixant un objectif pour 2028 pour l’exploration lunaire. La version maison du projet de loi d’autorisation se concentre également sur 2028, bien qu’il n’y ait rien dans le projet de loi qui empêcherait un atterrissage sur la lune en 2024.

Les coupes dans le financement de la recherche critiquées

En examinant plus largement le financement de la recherche et du développement, la Maison Blanche déclare qu’elle a l’intention de dépenser 142,2 milliards de dollars en R&D. Par rapport à l’exercice 2020, cela représenterait une augmentation de 6% pour la demande de budget mais une baisse de 10% pour les dépenses réelles estimées.

Les principales priorités seraient les «industries du futur» telles que l’intelligence artificielle, l’informatique quantique, la fabrication de pointe, la biotechnologie et les communications avancées telles que les réseaux 5G. Par exemple, le financement des subventions liées à l’IA et des instituts de recherche interdisciplinaires par le biais de la National Science Foundation serait augmenté de 70% par rapport au budget de l’année en cours, pour atteindre plus de 850 millions de dollars. Le budget de recherche NSF pour la science de l’information quantique serait doublé pour atteindre 210 millions de dollars.

Les perspectives sont plus sombres pour les domaines scientifiques et technologiques moins favorisés par l’administration Trump. Par exemple, le budget de l’Agence pour la protection de l’environnement serait réduit de 26%. La proposition prévoit une réduction de 7% des dépenses des National Institutes of Health, pour un total de 38 milliards de dollars pour l’exercice 2021. Les Centers for Disease Control and Prevention verraient leur budget global réduit de 9%. Les responsables disent que les fonds pour faire face à l’épidémie de coronavirus seraient préservés, cependant.

Bien que la recherche liée à l’IA et à l’informatique quantique serait stimulée, le budget total de la NSF diminuerait d’environ 7%, pour un total de 7,7 milliards de dollars.

L’une des premières réactions du milieu de la recherche est venue de Benjamin Korb, directeur des affaires publiques de l’American Society for Biochemistry and Molecular Biology.

«La demande de budget présentée aujourd’hui à la Maison Blanche n’est qu’une autre d’une série de propositions visant à réduire le soutien fédéral à la recherche scientifique et à l’innovation – un financement qui permet les découvertes et les avancées qui assurent la sécurité et la santé des Américains et maintiennent la nation dans une position de leader mondial. .

«En demandant 42 milliards de dollars de coupes dans les dépenses non liées à la défense, cette proposition rejette l’accord budgétaire bipartite du Congrès pour les exercices 2020 et 2021, que le président Donald Trump lui-même a promulgué l’année dernière.»

Plus tard dans la journée, l’American Association for the Advancement of Science a publié une déclaration de son PDG, Sudip Parikh:

«Les coupes budgétaires proposées par l’administration à la recherche risquent de ralentir la science de notre pays au moment même où elle profite à tous les Américains sous la forme d’une meilleure santé, d’une économie plus forte, d’un environnement plus durable, d’un monde plus sûr et d’une compréhension impressionnante. Les réductions proposées risquent de ralentir l’entreprise scientifique de notre pays lorsque d’autres pays, dont la Chine, augmentent leurs investissements pour saisir ces avantages.

“Dans son récent discours sur l’état de l’Union, le président Trump a reconnu l’histoire importante de notre nation dans l’avancement de la science et de la médecine vers de nouveaux sommets. Malheureusement, le budget proposé par l’administration ne correspond pas aux paroles du président. Nous exhortons le Congrès américain à agir dans le meilleur intérêt du public et à travailler de manière bipartite pour financer un large investissement dans la recherche. »

La politique scientifique du gouvernement fédéral sera certainement un sujet de discussion lorsque l’AAAS tiendra sa réunion annuelle à Seattle cette semaine. L’un des conférenciers prévus est le conseiller scientifique de la Maison-Blanche, Kelvin Droegemeier. Restez à l’écoute pour la couverture par . de la réunion AAAS.