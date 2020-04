Le programme pour les petites entreprises de l’Air Force recherche des technologies pour aider à contrer COVID-19

En réponse à la sollicitation SBIR, une startup spatiale développe un outil basé sur le renseignement géospatial qui peut aider les gouvernements à identifier les zones infectées.

WASHINGTON – Le bureau de recherche sur l’innovation des petites entreprises de l’US Air Force a publié un nouvel appel d’offres qui inclut les contre-mesures COVID-19 comme domaine d’intérêt.

La sollicitation de recherche sur l’innovation dans les petites entreprises du 30 mars, comme la plupart des appels SBIR, est ouverte à des propositions sur n’importe quel sujet qui répond à un besoin axé sur la défense. Mais c’est le premier qui inclut COVID-19 «défaite et atténuation liées aux opérations et activités de l’Air Force» comme domaine d’intérêt. Les propositions doivent être soumises le 30 avril.

Ce SBIR concerne les contrats «directs à la phase 2» pouvant atteindre 1 million de dollars sur 27 mois.

Les bourses de la phase 1 sont destinées aux premiers travaux de recherche tandis que la phase 2 concerne les technologies pertinentes pour les besoins de la défense mais qui ont également un potentiel de commercialisation. Certains programmes SBIR de l’Air Force nécessitent des fonds de contrepartie auprès d’investisseurs privés. Selon l’invitation du 30 mars, les entreprises peuvent concourir pour un million de dollars de récompenses de l’Air Force, mais les fonds de contrepartie privés ne sont pas obligatoires.

La sollicitation SBIR est une opportunité pour les startups de l’espace et de la défense d’adapter les technologies à la réponse COVID-19, a expliqué Shawn Usman, astrophysicien chez Rhea Space Activity, à SpaceNews.

Usman a déclaré que Rhea Space Activity s’est associée à Illumina Consulting Group et Dynamic Graphics pour offrir un outil basé sur l’intelligence géospatiale qui peut aider les gouvernements à identifier les zones infectées beaucoup plus rapidement qu’il n’est actuellement possible.

«Nous pouvons fournir des capacités opérationnelles et d’analyse des données en temps réel et d’alerte aux centres d’opérations d’urgence fédéraux, étatiques et militaires», a-t-il déclaré. «Notre solution collectera des informations accessibles au public, y compris les données des médias sociaux et des logiciels publicitaires, et les corrélera avec d’autres ensembles de données d’organisations de santé publique pour créer des alertes détaillant l’émergence des points d’accès COVID-19.»

En utilisant des analyses open source et des informations géospatiales collectées par satellite, il serait possible de «confirmer facilement les zones de population infectées par COVID-19 et fournir aux premiers intervenants des informations beaucoup plus détaillées et en temps réel pour formuler leurs propres plans de réaction», a déclaré Usman.