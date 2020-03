Le projet de loi de secours sur les coronavirus a 10,5 milliards de dollars pour le ministère de la Défense

La Loi sur les aides, les secours et la sécurité économique des coronavirus comprend 2,4 milliards de dollars pour consolider la base industrielle de défense

WASHINGTON – Un programme de secours d’urgence proposé de 2 billions de dollars pour injecter de l’argent dans l’économie américaine a 10,5 milliards de dollars pour le ministère de la Défense, dont 2,4 milliards de dollars pour aider à atténuer l’impact de la pandémie de coronavirus sur les fournisseurs du DoD.

Le Sénat américain et l’administration Trump sont parvenus à un accord le 25 mars sur la loi sur les aides, les secours et la sécurité économique (CARES) sur les coronavirus. Un vote au Sénat était attendu mercredi soir.

Selon un résumé du projet de loi publié le 25 mars par le Comité des crédits du Sénat, les 10,5 milliards de dollars alloués au DoD comprennent:

1,45 milliard de dollars pour atténuer l’impact de COVID-19 sur les chaînes de production, la chaîne d’approvisionnement, les dépôts militaires et les laboratoires.

1 milliard de dollars pour la Loi sur la production de défense pour accroître l’accès aux matériaux nécessaires à la sécurité nationale et à la reprise après une pandémie.

1,8 milliard de dollars pour les coûts des soins de santé militaires et pour l’achat de matériel médical supplémentaire; une

1,6 milliard de dollars pour l’agrandissement des installations de traitement militaire

415 millions de dollars pour le développement de vaccins, d’antiviraux, les opérations de laboratoire et l’achat de tests de diagnostic.

627,8 millions de dollars pour l’achat de produits pharmaceutiques et d’équipement de protection physique.

1,5 milliard de dollars pour les déploiements d’urgence de la Garde nationale.

713,6 millions de dollars pour les fournitures médicales et l’équipement de protection physique des installations et des navires.

300 millions de dollars pour acheter du matériel informatique et augmenter la bande passante

1,1 milliard de dollars pour couvrir les déficits de soins dans le secteur privé de la défense

20 millions de dollars pour le bureau de l’inspecteur général pour du personnel supplémentaire pour effectuer des vérifications et des évaluations du financement d’urgence COVID-19

Le projet de loi autorise le président à prolonger le service de hauts responsables militaires dont les nominations doivent expirer pendant la crise COVID-19 pour assurer la continuité des hauts responsables militaires.