Le projet SETI @ home se termine après 21 ans

L’année était 1999 et l’Intel Pentium III était le processeur le plus puissant du marché, hurlant à 500 MHz. L’Université de Californie à Berkeley a cherché à exploiter le pouvoir des PC au ralenti pour rechercher des étrangers avec SETI @ home. Maintenant, 21 ans plus tard, le projet SETI @ home touche à sa fin. Ce n’est pas la fin de la participation de la communauté à la recherche d’ET, cependant.

L’une des meilleures façons de rechercher des renseignements extraterrestres est d’écouter leurs signaux radio. Cependant, l’espace est vraiment énorme. Le radiotélescope Arecibo à Porto Rico et le télescope Green Bank en Virginie-Occidentale ont collecté plus de données que le projet SETI ne pouvait en traiter, de sorte que les chercheurs se sont tournés vers la collection sans cesse croissante d’ordinateurs personnels qui restaient inactifs une grande partie de la journée.

SETI @ home a été lancé le 17 mai 1999, basé sur la plate-forme informatique distribuée BOINC de Berkeley. Les utilisateurs installaient le client et téléchargeaient des blocs de données pour analyser lorsque le système était autrement inoccupé. Vous pouvez contrôler quand SETI @ home a fonctionné et combien de puissance de calcul il a utilisé. Il est également venu avec un économiseur d’écran cool de l’analyse des données en direct. Après que le PC ait traité un bloc, il téléchargerait les résultats aux scientifiques de UC Berkeley pour examen.

Dans une mise à jour du projet, l’équipe a déclaré que cette «hibernation» était nécessaire car SETI @ home avait atteint un point de «rendements décroissants». L’équipe a collecté tellement de données au cours des 21 dernières années, il est temps de parcourir l’arriéré et de le transformer en recherche utilisable. Cela deviendra éventuellement un article scientifique. Pour l’instant, SETI @ home fonctionne toujours. Cependant, le projet distribuera les derniers blocs de données aux utilisateurs le 31 mars.

Merci aux nombreux bénévoles qui ont contribué à la collecte de données pour SETI @ home au cours des deux dernières décennies. Le 31 mars, le projet cessera d’envoyer de nouveaux travaux aux utilisateurs, mais ce n’est pas la fin de l’engagement du public dans la recherche SETI. pic.twitter.com/P0t0v8w7n4

– UC Berkeley SETI (@BerkeleySETI) 3 mars 2020

On ne sait pas quand ni si SETI @ home sera relancé pour les utilisateurs. L’équipe note que d’autres chercheurs de Berkeley pourraient trouver une utilisation pour le réseau massif d’ordinateurs déjà connectés à SETI @ home. Si quelqu’un décide de lancer un nouveau projet dans la même veine que SETI @ home, le projet peut recommencer à envoyer des blocs de données.

Cela va sans aucun doute être une déception pour les personnes qui utilisent SETI @ home depuis deux décennies, mais il existe d’autres projets informatiques distribués qui ont besoin de votre CPU. L’équipe SETI @ home a dirigé les utilisateurs intéressés vers sa liste d’autres projets informatiques basés sur BOINC comme Asteroids @ home, LHC @ home, et plus encore. Il y a aussi le projet populaire Folding @ home, qui simule le repliement des protéines et la dynamique moléculaire pour rechercher de nouveaux médicaments.

