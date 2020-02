Le pronostic de Boeing affirme que le coronavirus affectera le marché de l’aviation – .

Randy Tinseth, vice-président du marketing chez Boeing Commercial Airplanes, prend une question lors de la réunion annuelle de la Pacific Northwest Aerospace Alliance à Lynnwood, Washington (. Photo / Alan Boyle)

LYNNWOOD, Washington – Un des meilleurs analystes du marché de Boeing affirme que les inquiétudes suscitées par l’épidémie de coronavirus de Wuhan en Chine affecteront la rentabilité des compagnies aériennes, le trafic aérien de passagers – et l’économie dans son ensemble.

Randy Tinseth, vice-président du marketing chez Boeing Commercial Airplanes, a déclaré que cet effet allait probablement apporter une touche supplémentaire à ses perspectives généralement optimistes pour le marché de l’aviation en 2020.

Il a exposé les perspectives de Boeing pour l’année prochaine et pour les 20 prochaines années, au cours de la conférence annuelle de la Pacific Northwest Aerospace Alliance au Lynnwood Convention Center.

En 2020, Tinseth a déclaré que ses perspectives prévoyaient une croissance de 2,5% à 2,7% du produit intérieur brut, une croissance de 4,5% à 5,5% du trafic aérien de passagers, des prix du pétrole relativement constants et une situation globale qui devrait être rentable pour les compagnies aériennes. Mais il a souligné que ces chiffres ne reflètent pas l’effet potentiel d’amortissement dû aux problèmes de coronavirus qui ont surgi dans le monde au cours des dernières semaines.

“Ce virus suivra son cours”, a-t-il déclaré. «Franchement, cela aura un impact ici. Je pense que cela aura un impact sur la croissance du PIB. Cela aura un impact sur la croissance du trafic. Et je pense surtout que si nous regardons nos clients aujourd’hui, cela aura un impact en termes de rentabilité. »

Cependant, Tinseth n’a pas brossé un tableau sombre. Il a dit que les impacts pourraient changer ses projections globales pour l’année par «un peu».

Un autre facteur qui occupe une place importante dans les perspectives de Boeing pour l’année est lié à l’échouement mondial des 737 MAX de la compagnie, qui est en vigueur depuis mars dernier en raison de deux accidents d’avions catastrophiques. “C’est difficile pour moi de dire à quel point l’année dernière a été difficile pour nous à Boeing”, a déclaré Tinseth.

Il a reconnu la douleur que la crise a causée aux familles des victimes, ainsi qu’aux fournisseurs et aux compagnies aériennes de Boeing. “Je tiens à m’en excuser”, a déclaré Tinseth.

Boeing s’attend actuellement à ce que les modifications apportées au 737 MAX et aux procédures de formation des pilotes obtiennent l’approbation réglementaire d’ici la mi-2020, ouvrant ainsi la voie à la remise en service de centaines d’avions. Mais Tinseth a souligné que la recertification des avions ne serait que le début d’un retour de plusieurs mois à la normalité.

«Nous avons beaucoup de travail à faire, et cela va prendre plusieurs trimestres pour s’assurer que nous réussissons», a-t-il déclaré au public.

Dans ce qui est devenu une tradition annuelle lors de la réunion de la PNAA, Tinseth a résumé ses perspectives de marché commercial sur 20 ans pour le marché de l’aviation. Parmi les temps forts:

Les livraisons de nouveaux avions devraient s’élever à 44 040 jets, d’une valeur totale de 6,8 billions de dollars. Près des trois quarts de ces avions seraient des jets monocouloirs comme le 737, les plus gros bicouleurs représentant 19%. Les avions à réaction régionaux représenteraient 5% et les cargos, 2%.

Le plus grand marché devrait être dans la région Asie-Pacifique, avec environ 17 390 livraisons jusqu’en 2028. Tinseth a déclaré que la région pourrait représenter plus de la moitié de la croissance économique mondiale au cours des 20 prochaines années. “Il ne fait aucun doute que c’est un élément clé de notre avenir”, a déclaré Tinseth.

Les services de flotte d’avions semblent “croître plus vite que la flotte”, a déclaré Tinseth, car les compagnies aériennes s’intéressent de plus en plus à l’externalisation des services et de la maintenance. C’est pourquoi Boeing a créé une unité commerciale distincte pour les services aériens en 2016.

Tinseth a déclaré que ses projections sur 20 ans tendent à supposer que les marchés mondiaux continueront de se libéraliser et de déréglementer, contribuant ainsi à stimuler la croissance économique. “Je peux vous dire que ces dernières années, les marchés ont pris une mauvaise direction en ce sens”, a-t-il déclaré. «La question est de savoir comment ces changements de politique affectent le marché?»

Avant la crise du 737 MAX, Boeing envisageait l’introduction de ce que l’on a appelé diversement le nouvel avion Mid-Market, NMA ou 797. Tinseth a noté que les changements sur le marché – et dans les stratégies suivies par Airbus, l’archivage européen de Boeing – ont conduit les dirigeants de Boeing à prendre du recul et à reconsidérer leur projet de NMA.

“Je pense que c’est la bonne chose à faire”, a-t-il déclaré.

Cela a conduit un journaliste à se demander quel pourrait être le nouvel objectif du plan pour le prochain avion de Boeing. “Oh, je sais quel est l’objectif”, taquina Tinseth. “Mais je ne vais pas le partager avec vous.”