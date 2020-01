Le propriétaire de Duramax attribue “ Chevy Power ” après avoir battu la gamme standard du modèle 3 + dans Tug-of-War

Un propriétaire d’une Tesla Model 3 Standard Range + et d’une camionnette Chevrolet Duramax a opposé les deux véhicules l’un à l’autre dans une lutte acharnée pour voir quelle voiture sortirait victorieuse.

YouTuber Michael de la chaîne YouTube lowlifeduramax a décidé de poursuivre une série de tests avec son modèle Standard Range Plus 3. Dans le passé, l’hôte YouTube a utilisé la berline électrique dans un concours de burnout et une course contre une Dodge Hellcat. Il a également modifié le modèle 3, permettant au véhicule RWD de devenir une machine à dérive sérieuse.

Les tests de remorquage de guerre ont été populaires avec d’autres véhicules Tesla comme le modèle X et le nouveau Cybertruck Tesla dévoilé. Cependant, cette fois-ci, Michael a choisi que le Model 3 affronte le gigantesque pick-up Chevy pour voir “combien de couple le moteur électrique peut émettre”.

Sa RWD Model 3 Standard Range + a été achetée début décembre, selon la page Instagram qu’il dirige sous le même nom que la chaîne YouTube. Michael a décidé d’ajouter un attelage de remorque au véhicule car il déclare qu’il aimerait faire d’autres tests à l’avenir avec la voiture électrique récemment achetée.

Le Duramax dépasse le modèle 3 de près de 4 000 livres. Le camion est arrivé à 7500 livres, selon Michael. C’est bien loin du poids de 3 627 livres du Tesla Model 3 SR Plus. Inutile de dire que la bataille à la corde entre les deux véhicules a été courte, le modèle 3 étant surpassé en raison de son sérieux désavantage en termes de poids et de plusieurs défauts dans le test de la lutte à la corde lui-même.

Initialement, Michael a choisi d’effectuer ce test avec la version la moins chère et la moins puissante du modèle 3 en dehors de la gamme standard du menu 3 hors menu. Bien qu’il soit compréhensible que ce soit le véhicule qu’il ait choisi pour le test car c’est sa voiture personnelle, il n’est pas techniquement juste de faire de ce test une évaluation précise de la puissance du modèle 3 car c’est la variante du véhicule qui est conçue principalement comme une excellente voiture d’entrée de gamme, pas des performances de pointe.

De plus, l’angle de l’attelage a conféré à la camionnette Chevrolet un avantage indu. Pour effectuer une représentation juste et précise de ce test, il serait préférable que les hauteurs d’attelage des deux véhicules soient identiques. La voiture avec l’attelage le plus haut tirera l’autre véhicule du sol s’il commence à prendre un avantage, ce qui entraînera une perte de traction du véhicule et n’aura jamais une chance légitime de reprendre la tête.

Après la conclusion du test, Michael a déclaré que «cela devait arriver» en raison des différences de poids. Cependant, il a également plaisanté en disant que les résultats de la lutte acharnée entre le F-150 et le Cybertruck pourraient simplement être dus au fait que la Ford n’a pas «Chevy Power».

Peut-être que dans un autre test, Michael pourrait obtenir un modèle X d’un ami ou d’un fan. La Model X est une voiture assez lourde, et même si elle ne correspondrait pas au poids de la camionnette Chevy, elle devrait s’avérer un adversaire plus redoutable pour l’énorme camion Duramax à moteur diesel.

Regardez la vidéo de lowlifeduramax de la Tesla Model 3 Standard Range + affrontant une Chevrolet Duramax dans un test de tir à la corde ci-dessous.