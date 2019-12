Le propriétaire de Tesla se bat contre un ami du modèle 3 après la mise à niveau Acceleration Boost

S'il y a une chose sur laquelle Tesla ne manque jamais, c'est la performance de ses véhicules. Si Elon Musk déclare qu'une voiture passera de 0 à 60 mph en 3,5 secondes, il y a presque une certitude que le véhicule le fera définitivement. La voiture pourrait finir par arriver sur le marché plus tard que prévu, mais dans ce cas, on peut être sûr qu'elle irait aussi vite, voire peut-être plus vite, que les estimations initiales de Tesla.

C’est pourquoi la mise à niveau payante d’accélération accélérée récemment annoncée par la société est si intéressante. La mise à niveau coûte 2000 $, la première du genre étant donné que toutes les mises à jour précédentes (y compris celles axées sur les performances) ont été gratuites jusqu'à présent. Mais cette mise à jour particulière n'est pas l'optimisation over-the-air habituelle que Tesla a déployée dans le passé. Cette mise à niveau de l'accélération Boost payante promet de réduire le temps de 0 à 60 mph d'un véhicule d'une demi-seconde.

Une réduction de 0,5 seconde du temps de 0 à 60 n'est pas une blague. Dans un tweet récent, l'analyste d'ARK Invest, Sam Korus, a noté qu'une amélioration d'une demi-seconde dans les temps de 0 à 60 mph représente probablement un coup de pouce d'environ 85 ch. Selon l'analyste, une amélioration des performances comparable dans une voiture ICE coûtera probablement plus de 4 000 $. Cela prendrait également plus de temps compte tenu de la complexité d'un véhicule à moteur à combustion interne. Dans le cas de Tesla, les propriétaires de traction intégrale à moteur double modèle 3 ont simplement payé l'accélération et la mise à jour a été téléchargée et installée sur leur véhicule.

Chris, propriétaire passionné de Tesla Model 3, de YouTube Dirty Tesla Channel possède une variante Dual Motor AWD de la berline intermédiaire entièrement électrique de la société. Dans une vidéo récente, l'hôte YouTube a choisi de tester sa voiture, qui n'a pas la mise à niveau Acceleration Boost, contre un autre modèle Dual AWD à moteur double 3 qui a la mise à jour orientée performances installée. Le propriétaire du modèle 3 a rencontré un ami pour des tests informels, et les résultats étaient très révélateurs.

Les premiers essais de 0 à 60 dans le véhicule amélioré ont déjà montré une amélioration des temps nominaux d'origine de Tesla pour la traction intégrale à moteur double modèle 3. Au cours d'un essai, le modèle 3 boosté a même atteint 60 mph en seulement 3,89 secondes. Une exécution similaire dans le modèle 3 d'origine a entraîné un temps de 0 à 60 de 4,5 secondes. Cela correspond aux estimations de Tesla, c'est-à-dire avec le test effectué dans le froid, et à un endroit qui n'est pas optimal. Une course de dragsters entre les deux modèles 3 a montré une amélioration spectaculaire des performances du véhicule amélioré.

Il est assez impressionnant de voir comment Tesla est en mesure de donner une impulsion significative à ses véhicules grâce à une simple mise à jour logicielle. Mais d'une certaine manière, la mise à niveau payante de l'accélération pour le modèle 3 pourrait très bien être la première de nombreuses. De telles mises à jour, après tout, donneraient probablement à Tesla une bonne quantité de revenus, d'autant plus qu'il en coûte très peu à la société de la mettre à la disposition des clients payants. Finalement, des mises à niveau payantes pour d'autres services tels que des jeux premium ou des services de streaming peuvent également être introduites.

Regarder Dirty TeslaLe test de mise à niveau de l'accélération dans la vidéo ci-dessous.