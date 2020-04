Le prototype du vaisseau spatial SpaceX explose pendant les tests de pression – .

Le prototype du vaisseau spatial SpaceX SN3 a été détruit lors d’un test de pression tôt ce matin, produisant un énorme nuage de vapeur avant que le véhicule ne s’effondre et ne s’effondre.

C’est maintenant la deuxième fois qu’un prototype Starship subit une telle défaillance lors des tests de pression, avec un incident similaire survenu en novembre 2019.

Elon Musk note qu’une erreur de configuration de test pourrait finalement être à l’origine de l’échec de ce matin, bien qu’une enquête complète soit lancée pour en déterminer la cause.

L’un des prototypes brillants du vaisseau spatial SpaceX a subi un effondrement complet tôt ce matin lors d’un test de pression. Le résultat fut ce qui semblait être la destruction totale du prototype Starship SN3 alors qu’il s’effondrait complètement en un tas de métal torsadé froissé. L’événement, qui a été capturé par des observateurs, est plutôt agréable à regarder, mais ce n’est évidemment pas ce que SpaceX avait en tête.

La cause exacte de l’échec du prototype devra être étudiée par SpaceX, mais peu de temps après que la machine a explosé, le PDG de SpaceX, Elon Musk, a demandé à Twitter de proposer ses propres prédictions sur ce qui pourrait avoir mal tourné.

Musk ne rentre pas dans les détails, disant que l’équipage “verra ce que l’examen des données dit le matin”, mais il note que l’échec “a peut-être été une erreur de configuration de test”. Cela ne nous dit pas grand-chose, mais la société n’a jamais hésité à propos de ses lacunes lors des tests, nous pouvons donc nous attendre à en savoir plus tôt plutôt que plus tard.

Nous verrons ce que l’examen des données dit le matin, mais cela peut être une erreur de configuration de test

– Elon Musk (@elonmusk) 3 avril 2020

The Verge note que ce prototype particulier présentait déjà un comportement troublant avant le test qui a finalement coûté sa vie. Musk s’est rendu sur Twitter pour expliquer que «certaines vannes ont fui à la température cryo» avant le test de pression et que l’équipage «réparait et retesterait bientôt». Ce nouveau test a finalement été la fin de la route pour le prototype, mais ce type de résultats est exactement la raison pour laquelle ces tests sont exécutés en premier lieu.

Maintenant, si tout cela vous semble étrangement familier, ce n’est pas du déjà-vu. Un prototype antérieur du vaisseau spatial SpaceX a subi un sort similaire en novembre 2019. Au cours de ce test, dans lequel SpaceX a déclaré qu’il pressurisait ses systèmes “au maximum”, le vaisseau spatial a littéralement fait exploser son sommet, envoyant un énorme nuage de vapeur gonflée de vapeur du tampon de test.

Starship est le grand pari de SpaceX sur l’avenir de l’exploration spatiale. La société envisage son véhicule flashy pour voyager un jour vers de nouvelles planètes, y compris Mars, allant même jusqu’à élaborer des concepts de colonies sur la planète rouge où le vaisseau spatial Starship fait des allers-retours réguliers sur Terre. Finalement, les futures versions de Starship voyageront vers d’autres systèmes planétaires, ou du moins c’est ce que Elon Musk envisage. Certains rêvent sérieusement de la part de l’entreprise, mais on ne sait pas ce que l’avenir nous réserve.

