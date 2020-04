Le prototype du vaisseau spatial SpaceX réussit un test de pression

Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

SpaceX se prépare pour son premier vol en équipage pour la NASA avec le Falcon 9 et le vaisseau spatial Dragon, mais la société de vol spatial d’Elon Musk prévoit également l’avenir avec le Starship. Ce navire, précédemment connu sous le nom de BFR, est un projet extrêmement ambitieux qui donnera à terme à SpaceX suffisamment de puissance pour s’aventurer dans le système solaire externe. Tout d’abord, il doit rester intact pendant les tests de pression, ce que le dernier véhicule SN4 a finalement réalisé.

Le Starship est encore dans les premières phases de construction et de test. L’année dernière, SpaceX a testé avec succès le prototype «Starhopper» avec l’un des nouveaux moteurs Raptor de la société. Cependant, les prototypes à grande échelle n’ont pas bien résisté aux tests de pression. Le SN1 a fait exploser son sommet en février, et le SN2 et le SN3 ont subi des destins similaires pendant la phase de test «cryo», qui simule un réservoir à pleine pression dans le vide de l’espace. SN4 est la première version de la fusée à avoir survécu à ce test.

Le succès du prototype SN4 est un grand pas en avant pour le programme Starship. L’étape suivante consiste à configurer un test de tir statique avec un seul moteur Raptor sur le SN4. Cela pourrait arriver dès la semaine prochaine. En supposant qu’il est toujours en un seul morceau, SpaceX effectuera ensuite un bref vol jusqu’à 500 pieds (150 mètres) avant de se poser. Elon Musk dit que la prochaine variante (appelée de manière prévisible SN5) mettra en vedette le réservoir à grande échelle et un trio de moteurs Raptor. La conception finale prévoit six moteurs Raptor sur le Starship et 37 autres sur la scène Super Heavy.

SN4 a passé la cryo preuve! 😅 pic.twitter.com/EJakThZRGF – Elon Musk (@elonmusk) 27 avril 2020

SpaceX a de grands projets pour le Starship. Parallèlement à sa phase de lancement Super Heavy, le Starship pourra transporter de grandes charges utiles vers Mars et au-delà. Musk promet même des programmes de colonisation de Mars avec le Starship. Le vaisseau spatial pourra également envoyer des missions plus petites aux planètes extérieures, ce qui n’était auparavant possible qu’avec des plates-formes de lancement gérées par le gouvernement.

Il faudra probablement plusieurs autres versions du Starship avant que l’engin ne soit prêt pour le vol orbital, et cela ne dit rien sur la plate-forme Super Heavy. La fusée aura besoin de ce coup de pouce supplémentaire pour atteindre des endroits éloignés comme la Lune et Mars. Finalement, SpaceX pilotera le milliardaire japonais Yusaka Maezawa lors d’un voyage autour de la lune. Musk a hésité à fixer une date à ce sujet avec les récents revers, mais les rapports précédents ont fixé 2023 pour le lancement.

