Le radar à pénétration de sol du MIT recherche une conduite parfaite

Le radar pénétrant le sol pourrait bientôt devenir le capteur qui rend votre voiture autonome dans toutes les conditions météorologiques. Il s’avère que lorsque vous numérisez les 10 pieds sous la surface de la chaussée, vous obtenez un identifiant unique qui est précis à un pouce ou deux. La cartographie des voitures balayerait les routes une fois, puis votre voiture autonome avec son propre radar pénétrant le sol serait réanalysée pendant que vous conduisez, en faisant correspondre son balayage en temps réel à la carte principale. Cela garderait votre voiture centrée, même si les marques de la chaussée sont recouvertes de neige ou de glace, selon WaveSense, une entreprise dérivée du MIT qui a déjà testé des applications militaires.

Le radar pénétrant dans le sol ne peut pas être le seul capteur d’une voiture autonome. Une voiture autonome a encore besoin d’un radar de surface, éventuellement d’un lidar, et de caméras pour suivre d’autres véhicules, piétons, animaux, voies bloquées et voitures arrêtées ou écrasées dans les voies de circulation. Mais il a le potentiel d’être la percée qui permet la conduite autonome par mauvais temps.

À l’œil humain, chaque route est à peu près la même, donne ou prend le nombre de nids-de-poule et combien les marques de voie ont disparu. Mais la combinaison souterraine de roches, de cavités, de tuyaux de ponceau, d’infrastructures de services publics (câbles, conduits, canalisations d’égout) et de barres d’acier d’armature pour béton (barres d’armature) crée une image radar différente de toute autre partie de la chaussée.

Chaque passe de cartographie initiale couvre presque la largeur d’une voie autoroutière. Le président et co-fondateur de WaveSense, Tarik Bolat, déclare que la carte créée par WaveSense est «riche en détails, stable et toujours disponible». La précision à des vitesses sur autoroute peut atteindre 4 à 6 cm ou 1,4 à 2,4 pouces selon la météo, dit-il. Une voiture de tourisme mesure environ six pieds de large, tandis qu’un camion mesure huit pieds de large et une voie autoroutière mesure 12 pieds de large. La précision de localisation est donc 25 fois meilleure que pour rester dans la voie.

Testé d’abord par les militaires

Byron Stanley, co-fondateur et directeur de la technologie de WaveSense, explique que le concept a évolué au Lincoln Laboratory du MIT à Hanscom Air Force Base à Lexington, Massachusetts. Le Lincoln Lab crée une technologie pour la défense nationale.

Le concept GPR date de 2013 et d’un projet visant à rendre les camions militaires 6 × 6 plus sûrs dans les zones de guerre en échangeant potentiellement le conducteur contre un système autonome. Ces camions circuleraient sur des routes sans marquage de voie ou de bord, sans panneaux de signalisation (ou panneaux délibérément commutés) et harcelant les incendies qui pourraient affecter la concentration du conducteur.

Qu’ont trouvé les tests? “Il y avait une réelle possibilité d’impact significatif sur les mesures de sécurité des parcs de véhicules autonomes existants”, a déclaré Stanley. Il est devenu clair qu’un marché civil était en attente, car les coûts du matériel ont baissé pour les radars pénétrant le sol ainsi que pour les capteurs dont les constructeurs automobiles et les constructeurs automobiles auraient également besoin. WaveSense a été fondée en 2017. Comme d’habitude, le MIT reçoit les bénéfices futurs pour avoir été l’incubateur.

Selon Bolat, le radar pénétrant le sol pourrait se trouver sur des voitures autonomes vers 2024 avec un coût de production de l’ordre de 100 $ en quantité. WaveSense pense que le lidar n’est peut-être pas nécessaire; Le lidar est actuellement le système de capteur le plus cher des voitures prototypes. Lidar fournit une carte haute résolution de ce qui se trouve autour d’un véhicule, bien que la portée et l’image soient réduites dans la neige ou la pluie.

Fonctionne dans les parkings, trop

Fait intéressant, WaveSense estime que l’utilisation du GPR pourrait s’étendre hors des routes publiques. Cela pourrait activer le parking automatisé. La disposition du béton, des barres d’armature (barres métalliques d’armature) et des conduits crée le même type de signature numérique unique dans une terrasse de stationnement, un garage souterrain ou un grand terrain en surface. Tout comme sur l’autoroute, il devrait y avoir des caméras, un radar ou (peut-être un peu exagéré dans ce cas) un lidar pour détecter les murs, les poteaux et les autres voitures du garage. Les structures de garage devraient également être pré-cartographiées, tout comme sur les autoroutes.

La pré-cartographie est également la technologie qui a placé la Super Cruise de General Motors au-dessus de toutes les autres technologies d’auto-conduite actuelles. Avant que GM ne lance Super Cruise sur sa marque Cadillac en 2017, il a envoyé des cartes de cartographie pour scanner lidar toutes les autoroutes et routes similaires aux États-Unis et au Canada. Cela a donné à GM une carte des routes, des bords de route, des ponts et d’autres obstacles près de la route. Ces informations de localisation exactes sont ensuite transmises aux voitures de production pour aider les capteurs existants – radar, caméras – à déterminer la position exacte de la voiture.

Contrairement à WaveSense qui requiert le GPR pour la pré-cartographie et dans les véhicules des utilisateurs finaux, Super Cruise a besoin de la pré-cartographie du lidar mais ne nécessite pas de lidar dans les voitures de série. Il s’appuie sur des caméras et un radar pour localiser la voiture par rapport aux marques de voie, ainsi que sur la carte lidar qui relie les informations de localisation GPS. GM a récemment annoncé qu’il étendrait Super Cruise à environ 20 modèles de voitures dans la gamme GM, ce qui devrait encore réduire le coût, peut-être à environ 2000 $. Dans les anciennes Cadillac, cela faisait partie d’un ensemble d’options de 5 000 $.

