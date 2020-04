Le ralentissement du capital-risque préoccupe les programmes spatiaux militaires, préviennent les analystes

Justin Cadman de Quilty Analytics: «La plupart des investissements au cours des trois dernières années ont été réalisés par de nouveaux investisseurs dans le secteur, dont certains n’auront pas le ventre pour continuer.»

WASHINGTON – L’armée américaine compte désormais sur des sociétés commerciales et des investisseurs pour développer des systèmes spatiaux de nouvelle génération. Le plus haut responsable de la division des achats de l’US Space Force, le lieutenant-général John Thompson, a déclaré en février que seulement 20% des investissements en R&D dans l’espace provenaient désormais du DoD et 80% d’investisseurs commerciaux.

Un nouveau rapport du cabinet d’études de marché Quilty Analytics a estimé qu’au cours des cinq dernières années, environ 11 milliards de dollars de financement privé ont été alloués aux startups spatiales.

Le financement par capital-risque diminuera pendant la récession économique du coronavirus, donc l’un des problèmes pour le Pentagone est que les investissements sur lesquels il comptait pourraient ne plus être là, a déclaré Justin Cadman, analyste chez Quilty Analytics.

«Nous nous attendons absolument à ce qu’il y ait des investissements continus dans l’espace. Mais le caractère de l’investissement évoluera », a déclaré Cadman à SpaceNews. L’avenir devrait entraîner un «renversement de cette tendance expansionniste à l’aube de cette récession induite par le COVID-19».

Les programmes spatiaux de sécurité nationale qui reposent sur des technologies commerciales sont préoccupants car «seul un sous-ensemble d’investisseurs spatiaux sont des vétérans endurcis», selon le rapport Quilty Analytics. «La plupart des investissements au cours des trois dernières années ont été réalisés par de nouveaux investisseurs dans le secteur, dont certains n’auront pas le ventre pour continuer.»

Cadman a déclaré qu’il y avait «certaines entreprises de très haute qualité qui courent le risque de disparaître sans autre raison que la malchance et le calendrier». Certaines de ces entreprises sont en train de développer des technologies innovantes avec des applications de sécurité nationale et soudainement “se retrouvent du mauvais côté du cycle de collecte de fonds en raison de cette récession économique”, a déclaré Cadman.

Parmi les opportunités lucratives pour les startups spatiales sur le marché de la sécurité nationale, le rapport indique que le programme d’imagerie commerciale du National Reconnaissance Office, le programme Blackjack de la Defense Advanced Research Projects Agency et les constellations prévues de la Space Development Agency en orbite terrestre basse.

Les contrats du gouvernement pourraient fournir une bouée de sauvetage à certaines entreprises spatiales, mais toutes ne sortiront pas de la crise, a déclaré Cadman.

“Nous sommes prudemment optimistes quant aux perspectives de l’espace de risque”, a-t-il déclaré. “Mais sans aucun doute, il y aura quelques secousses.”

Todd Harrison, analyste du budget de la défense et chercheur principal au Center for Strategic and International Studies, a suggéré que le Pentagone identifie les «joyaux de la couronne» qu’il souhaite protéger des calamités économiques.

“Les petites sociétés spatiales sont vraiment vulnérables, en particulier les sociétés spatiales que les militaires s’attendaient à voir”, a déclaré Harrison la semaine dernière lors d’un forum en ligne SpaceNews.

“Pour les sociétés spatiales à vocation commerciale, ce ralentissement économique n’aurait pas pu frapper au pire moment”, a-t-il déclaré. Les start-ups ont besoin de capitaux dans les premiers stades avant d’obtenir des revenus, a déclaré Harrison. “En tant que nation, si nous voulons être compétitifs, nous ne voulons pas perdre cette partie vitale de la base industrielle spatiale.”