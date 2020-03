Le rapport de la Force spatiale sur les réformes des acquisitions en attente d’un examen final

La secrétaire de l’Air Force, Barbara Barrett, devrait approuver le rapport cette semaine

WASHINGTON – Un rapport dû au Congrès le 31 mars recommandant des changements au processus d’acquisition et à l’organisation des programmes de la Force spatiale a été achevé, mais attend les examens finaux des hauts dirigeants avant de se rendre à Capitol Hill.

Shawn Barnes, membre du service de direction avec le secrétaire adjoint de l’Air Force pour l’acquisition et l’intégration de l’espace, a déclaré dans un communiqué à SpaceNews le 31 mars que la secrétaire de l’Air Force, Barbara Barrett, en était aux dernières étapes de l’examen du rapport et est devrait signer le document cette semaine avant qu’il ne soit envoyé au bureau du secrétaire à la Défense et à la Maison Blanche pour approbation finale.

Barnes a déclaré qu’il ne pouvait pas discuter des recommandations spécifiques. Dans une interview du 18 mars, il a déclaré que le rapport propose des changements dans la façon dont les exigences pour les futurs systèmes sont définies et approuvées, et comment ces systèmes sont financés. Il a déclaré que le rapport recommandera des moyens de simplifier le processus d’acquisition et d’éliminer les couches de bureaucratie.

Le commandant du Space and Missile Systems Center, le lieutenant-général John Thompson, a déclaré la semaine dernière à SpaceNews que les recommandations d’acquisition sont conformes à l’idée que les programmes d’achat d’espace doivent être plus légers et plus agiles.

“Je pense que c’est un rapport audacieux”, a déclaré Thompson. «Je pense que de nombreuses personnes de la base industrielle de la défense et des parties prenantes seront très satisfaites de ce rapport.»

La Loi sur l’autorisation de la défense nationale de 2020 ordonne au secrétaire de l’Air Force de nommer un secrétaire adjoint pour l’acquisition et l’intégration d’espace pour superviser toutes les acquisitions d’espace. La mise en œuvre de ce langage obligerait l’Air Force à démanteler le bureau du secrétaire adjoint de l’Air Force pour l’acquisition Will Roper et à créer un bureau séparé à égalité pour superviser les programmes spatiaux. Roper a fait valoir qu’il est plus logique de garder les acquisitions aériennes et spatiales sous une seule autorité en raison des liens étroits entre les programmes aériens et spatiaux.

La question de savoir s’il devrait y avoir un seul responsable des acquisitions pour le Département de l’Air Force ou des responsables distincts des acquisitions pour l’air et l’espace reste un point de blocage dans la réorganisation, selon plusieurs sources.