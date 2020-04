Le responsable des achats de l’Air Force appelle à des actions «audacieuses» pour stimuler l’industrie spatiale

Roper: L’espace et l’aérospatiale sont particulièrement vulnérables en raison de leur exposition aux marchés commerciaux qui font face à une baisse de la demande.

WASHINGTON – Le directeur de l’acquisition du département de l’Air Force, Will Roper, a déclaré qu’il craignait que certaines des startups les plus innovantes de l’industrie spatiale ne cessent leurs activités alors que les investisseurs privés se retiraient en raison de la pandémie de coronavirus.

“Le moment est venu pour le gouvernement de prendre des mesures audacieuses et de stabiliser ces marchés”, a déclaré Roper le 16 avril lors d’une vidéoconférence avec des journalistes.

Le Pentagone a déjà pris des mesures pour atténuer l’impact du COVID-19 sur les fournisseurs, a noté Roper. Mais les entreprises des secteurs spatial et aérospatial qui font également affaire avec l’Air Force sont particulièrement vulnérables en raison de leur exposition aux marchés commerciaux qui font face à une baisse de la demande, a-t-il déclaré.

“Alors que ces marchés reculent maintenant, il est temps de prendre des mesures audacieuses”, a déclaré Roper. “Les flux de trésorerie commerciaux se sont complètement asséchés dans certains cas”, a ajouté Roper. «L’Air Force et le Congrès vont devoir s’engager activement dans l’aérospatiale.»

“L’espace est également vulnérable”, a-t-il déclaré. “Nous voyons une hésitation et un conservatisme commencer à entrer sur le marché à cause de COVID-19.” Des secteurs de l’industrie comme les constellations en orbite terrestre basse et les petits lancements sont des marchés émergents et pourraient faire face à des avenirs incertains, a ajouté Roper. «À l’heure actuelle, nous voyons les investisseurs adopter une position plus conservatrice. Ils attendent de voir ce que le gouvernement va faire. »

Des actions spécifiques seront discutées lors de la prochaine réunion du Space Acquisition Council dès deux semaines, a déclaré Roper. Le conseil comprend des représentants d’agences militaires et de renseignement qui acquièrent des technologies spatiales.

La semaine dernière, Roper a annoncé que le conseil prévoyait une «session d’urgence» pour examiner l’impact du COVID-19 sur la base industrielle.

Une façon de donner un coup de pouce immédiat est d’accélérer l’attribution des contrats, ce qui contribue également à attirer des investissements privés, a déclaré Roper. “Nous chercherons à accélérer les récompenses lorsque cela sera prudent.”