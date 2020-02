Le rover chinois découvre des mystères cachés sous la surface de l’autre côté de la Lune – .

L’ambitieuse mission de la Chine de l’autre côté de la Lune a déjà donné des résultats étonnants. L’atterrisseur et son rover de la taille d’une pinte ont retransmis de magnifiques images du côté moins visible du petit voisin de la Terre et ont mené toute une série de recherches depuis son atterrissage au début de 2019.

Maintenant, dans la dernière mise à jour des chercheurs travaillant sur la mission, un nouvel article publié dans Science Advances révèle un tas de nouvelles informations sur les couches qui composent la surface de la Lune. Les données, recueillies par les outils radar pénétrant le sol du rover Yutu 2, montrent plusieurs couches distinctes, chacune s’étendant sur des dizaines de pieds dans la Lune.

Comme l’explique le document, les lectures du rover suggèrent que la couche supérieure du régolithe lunaire – le sol pâle et poussiéreux qui recouvre ce que nous voyons de la Lune – s’étend sur environ 39 pieds de profondeur. Il s’agit principalement d’un sol meuble avec de la roche occasionnelle jetée pour faire bonne mesure. La couche suivante, qui s’étend sur 40 pieds de profondeur, est constituée de grains plus gros que la couche supérieure, ainsi que d’un plus grand nombre de pierres et de roches plus grandes.

La couche finale détectée par le radar s’étend sur au moins 50 pieds supplémentaires dans la Lune, est composée d’un mélange de grains plus gros et plus fins. La portée maximale du radar se terminait dans cette couche, donc nous ne savons toujours pas ce qui se trouve en dessous.

Dans un avenir pas si lointain, les humains retourneront sur la Lune en personne. Il y a eu beaucoup de discussions sur les futures bases lunaires et les établissements plus permanents ou au moins semi-permanents à la surface de la Lune. Comprendre ce qui se trouve sous la surface et ce que les voyageurs pourraient trouver s’ils avaient besoin de creuser profondément pourrait s’avérer utile pour les futures missions.

La prochaine mission de la Chine sur la Lune sera encore plus ambitieuse. Le pays prévoit de recueillir des échantillons de la surface lunaire à l’aide d’un atterrisseur robotique qui recueillera le matériel et le renverra éventuellement sur Terre, où des scientifiques avides auront la possibilité de l’étudier de près.

Source de l’image: CNSA

