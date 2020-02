Le Rover chinois Yutu-2 aperçoit de façon inattendue de jeunes rochers de l’autre côté de la lune

Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

L’atterrisseur chinois Chang’e-4 est entré dans l’histoire lorsqu’il a terminé le tout premier atterrissage en douceur de l’autre côté de la lune en janvier 2019. Après l’atterrissage, Chang’e-4 a déployé le rover Yutu-2 pour explorer la surface de manière plus approfondie. détail. Maintenant, l’équipe a repéré des roches très inhabituelles dispersées autour du cratère de Von Kármán qui semblent être beaucoup plus jeunes que les formations environnantes. Cela pourrait indiquer des éléments inconnus de l’histoire géologique de la Lune.

Aujourd’hui, la lune est un environnement statique, mais il n’en a pas toujours été ainsi. La plupart des experts conviennent que la lune s’est formée après qu’un grand objet est entré en collision avec la Terre primordiale. Il a fallu des millions d’années pour que la lune se refroidisse après cela, mais la surface est aujourd’hui fortement érodée. C’est pourquoi les rochers (le “sentier” à droite sur la photo ci-dessus) repérés le mois dernier étaient si perplexes.

Sur la lune, la plupart des formations rocheuses ont été fortement érodées au cours de millions d’années par des impacts de météorites microscopiques et des changements de température extrêmes. En conséquence, la surface a une couleur et une texture largement uniformes. Le cratère de Von Kármán a été inondé de lave à plusieurs reprises dans le passé, laissant la majeure partie de la zone lisse et sombre (une plaque de basalte). Ces objets sont différents – ils sont de couleur plus claire et ressortent de la surface. Les formes sont similaires, il est donc raisonnable de supposer qu’elles partagent une origine.

Dan Moriarty du Goddard Space Flight Center suppose que les mystérieuses roches ont une teneur plus élevée en matériaux légers de la croûte lunaire des hautes terres. Il peut s’agir de «brèches régolithiques» qui ont été formées par un impact dans la région après celui qui a formé le cratère Von Kármán. Alternativement, il pourrait s’agir de roche crustale primaire excavée sous la surface par un impact. Ils pourraient être aussi jeunes que 10 millions d’années ou aussi vieux que 2 milliards – nous avons besoin de plus de données pour en être sûr.

Le rover Yutu-2 se serait approché des rochers pour prendre des images plus détaillées. Il a également utilisé son instrument de spectromètre d’imagerie visible et proche infrarouge (VNIS) pour balayer les roches. Cependant, il a terminé cette tâche le jour lunaire 13, dont les données n’ont pas encore été rendues publiques.

La Chine a conçu le rover Yutu-2 pour qu’il dure environ trois mois sur la lune, mais c’est déjà bien passé. La prochaine phase de l’exploration lunaire de la Chine débutera plus tard cette année avec le lancement de Chang’e-5. Cet atterrisseur transportera un échantillon de véhicule de retour qui ramènera le régolite lunaire sur Terre. En cas de succès, ce sera le premier échantillon de matériel lunaire collecté depuis la mission The Luna 24 soviétique en 1976.

Maintenant lis: