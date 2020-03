Le rover Mars 2020 a enfin un nom – .

La mission Mars 2020 de la NASA est l’une des plus ambitieuses de l’agence à ce jour, mais le rover qui sera la star de l’émission a vécu toute sa vie à l’intérieur des installations de la NASA sans nom. Maintenant, après un concours de plusieurs mois où les élèves de la maternelle à la 12e année pouvaient soumettre leurs propres suggestions de nom, le robot anciennement appelé «le rover Mars 2020» est désormais officiellement Persévérance.

La NASA a annoncé le nom lors d’un événement de presse jeudi, révélant le surnom gagnant et son créateur, l’élève de septième année Alexander Mather. Le nom a été choisi parmi un pool de 28 000 entrées.

Le concours «Nommez le rover» a rassemblé des soumissions d’étudiants, puis a lentement réduit le bassin de suggestions à une poignée de finalistes. Le jugement a été effectué par étapes, les bénévoles passant en revue les milliers de noms et d’essais et les classant. Au final, il ne restait que neuf finalistes:

Endurance, K-4, Oliver Jacobs de Virginie

Tenacity, K-4, Eamon Reilly de Pennsylvanie

Promesse, K-4, Amira Shanshiry du Massachusetts

Persévérance, 5-8, Alexander Mather de Virginie

Vision, 5-8, Hadley Green du Mississippi

Clarté, 5-8, Nora Benitez de Californie

Ingéniosité, 9-12, Vaneeza Rupani de l’Alabama

Fortitude, 9-12, Anthony Yoon de l’Oklahoma

Courage, 9-12, Tori Gray de Louisiane

Ces noms ont ensuite été soumis au vote du public, mais le décompte final et la décision ont bien sûr été pris par la NASA.

“L’entrée d’Alex a capturé l’esprit d’exploration”, a déclaré Thomas Zurbuchen de la NASA. «Comme chaque mission d’exploration auparavant, notre rover va faire face à des défis, et il va faire des découvertes incroyables. Il a déjà surmonté de nombreux obstacles pour nous amener au point où nous en sommes aujourd’hui – le traitement pour le lancement. Alex et ses camarades de classe sont la génération Artemis, et ils vont franchir les prochaines étapes dans l’espace qui mènent à Mars. Ce travail inspirant exigera toujours de la persévérance. Nous avons hâte de voir cette plaque signalétique sur Mars. “

La mission Mars 2020 devrait être lancée cet été, mais le robot n’arrivera sur la planète rouge qu’au début de 2021.

Source de l’image: NASA

Mike Wehner a rendu compte de la technologie et des jeux vidéo au cours de la dernière décennie, couvrant les dernières nouvelles et tendances en matière de réalité virtuelle, de vêtements, de smartphones et de technologies futures.

Plus récemment, Mike a été rédacteur technique au Daily Dot et a été présenté dans USA Today, Time.com et dans d’innombrables autres sites Web et imprimés. Son amour de

le reportage est juste derrière sa dépendance au jeu.

.