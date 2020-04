Le rover Mars 2020 de la NASA vient de franchir une étape cruciale avant le lancement – .

La persévérance du rover Mars 2020 de la NASA vient de tourner au nom de la science.

Le rover a subi plusieurs jours de tests d’équilibre, gagnant du poids pour s’assurer que son centre de gravité est exactement là où il doit être pour un voyage et un atterrissage en toute sécurité sur Mars.

La NASA approche rapidement du lancement de sa mission Mars 2020, et avec tant de succès et de voyage sur la planète rouge, l’agence spatiale entreprend sa préparation étape par étape. Plus récemment, le rover Perseverance a passé trois jours entiers à subir le processus délicat des tests d’équilibre.

Cela peut ne pas sembler une étape cruciale, mais il est extrêmement important de s’assurer que le rover est correctement équilibré. Alors que la mission Mars 2020 quitte la Terre et commence son long voyage vers Mars, les écarts de poids pourraient non seulement faire voler le vaisseau spatial de manière inexacte, mais peut-être même mettre en danger le rover une fois qu’il est prêt à descendre à la surface de la planète.

Comme l’explique le Jet Propulsion Laboratory de la NASA dans un nouveau billet de blog, le processus pour s’assurer que le rover est correctement équilibré prend plus de temps que prévu.

«Le processus méticuleux de trois jours a commencé avec la persévérance montée sur le dispositif de rotation du mobile», explique JPL. «L’équipe a ensuite lentement fait pivoter le rover autour de son axe x – une ligne imaginaire qui s’étend à travers le rover de sa queue à son avant – pour déterminer son centre de gravité (le point auquel le poids est uniformément réparti de tous les côtés) par rapport à cet axe. “

Les scientifiques ont ensuite placé le rover sur une «table tournante» pour détecter le centre de gravité du vaisseau spatial par rapport à son axe z. Avec toutes ces lectures, l’équipe a ensuite corrigé tous les problèmes de distribution de masse en ajoutant du poids là où c’était nécessaire. Au total, le rover a gagné près de 14 livres de poids supplémentaire dans le processus d’équilibrage. Cela peut sembler un peu, mais quand on considère que le rover pèse plus de 2250 livres, ce n’est vraiment qu’une goutte dans le seau.

Ce jalon récemment achevé n’est que la dernière preuve que la NASA respecte le calendrier du lancement de la mission Mars 2020. C’est extrêmement important, car un retard dans la mission depuis sa fenêtre de lancement de juillet / août signifierait repousser la mission jusqu’en 2022 au plus tôt.

En raison de la nature des orbites planétaires, les missions vers Mars depuis la Terre ne sont réalisables que tous les deux ans, et avec l’Agence spatiale européenne étant déjà obligée de retarder sa mission ExoMars de 2020 à 2022, la NASA veut faire tout ce qui est en son pouvoir pour assurer le rover Persévérance reste dans les temps.

La fenêtre de lancement de Mars 2020 s’ouvrira le 17 juillet, date à laquelle la NASA aura jusqu’au 5 août pour envoyer son vaisseau spatial vers le ciel. Le rover se posera ensuite sur Mars en février 2021.

