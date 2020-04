Le rover Perseverance de la NASA a acheté de jolies nouvelles roues – .

Le rover Perseverance de la NASA a obtenu de magnifiques nouvelles roues.

Les roues sont différentes de celles du rover Curiosity, et joueront un rôle central pour assurer que le robot puisse traverser le paysage martien avec facilité.

Le monde est peut-être en train de traverser une crise sanitaire en ce moment, mais cela n’empêche pas la NASA d’aller de l’avant avec ses plans pour Mars 2020. Dans le dernier exemple de la volonté de l’agence spatiale de réaliser la mission même face à une adversité incroyable, la NASA a montré de nouvelles images des roues nouvellement installées du rover, et bon sang, elles ont l’air ravissantes.

Les roues ont été installées au Kennedy Space Center, et ce ne sont que les derniers composants du processus d’assemblage incroyablement long. Le rover est essentiellement «fini», en ce sens que ses différentes pièces sont prêtes à être assemblées, mais tout assembler et le préparer à être projeté dans l’espace est un processus qui prend du temps.

Comme l’explique la NASA dans un nouveau billet de blog, le précédent essai routier du rover a été effectué sur des roues de secours qui n’étaient pas réellement destinées à être utilisées pendant la vraie mission. C’est bien parce que cela signifie que les «roues de vol» sont toutes neuves et prêtes pour leur voyage. La NASA a inclus de nombreuses photos magnifiques des nouveaux pieds du rover.

«Usinée à partir d’un bloc d’aluminium de qualité aéronautique et équipée de rayons en titane, chaque roue est légèrement plus grande en diamètre et plus étroite que Curiosity, avec des peaux qui ont presque un millimètre d’épaisseur», explique la NASA. «Ils comportent également de nouvelles bandes de roulement ou crampons: à la place des 24 bandes de roulement à chevrons de Curiosity, 48 sont légèrement incurvées. Des tests approfondis dans le Mars Yard du Jet Propulsion Laboratory de la NASA, qui a construit le rover et gère les opérations, ont montré que ces bandes de roulement résistent mieux à la pression des roches tranchantes et adhèrent tout aussi bien ou mieux que Curiosity lorsque vous conduisez sur du sable. »

Cela va sans dire, mais les roues du rover sont l’un de ses composants les plus importants. L’usure des roues peut être grave compte tenu de l’environnement impitoyable de la planète rouge, et les défaillances des roues pourraient potentiellement mettre fin à la mission beaucoup plus tôt que ne le souhaiterait la NASA.

Les roues de Curiosity se sont progressivement détériorées au fil du temps et le Jet Propulsion Laboratory de la NASA a surveillé de près leur état au fil des ans. Ils tiennent toujours, ce qui est formidable, mais tester un nouveau design sur Mars signifie quelques points d’interrogation supplémentaires.

Le lancement de la mission Mars 2020 avec le rover Persévérance est prévu pour juillet. Cette date reste en place malgré certaines mesures drastiques prises par la NASA face à la pandémie de coronavirus, et l’agence semble confiante qu’elle sera en mesure d’y arriver. Si, pour une raison quelconque, la mission devait être retardée, le retard signifierait repousser la mission jusqu’en 2022, date à laquelle la prochaine fenêtre pour une mission sur Mars s’ouvrirait.

