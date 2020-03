Le rover Perseverance de la NASA compte désormais 10,9 millions de noms – .

La NASA vient d’ajouter plus de 10 millions de noms au rover Mars 2020 Perseverance.

Les noms ont été recueillis dans le cadre de la campagne de la NASA «Envoyez votre nom à Mars» qui a demandé au public d’envoyer ses noms pour faire partie de la mission.

Les noms sont gravés dans trois petits copeaux qui sont attachés à l’extérieur du rover.

La NASA approche rapidement de la date de lancement prévue de sa mission Mars 2020. Cela fait longtemps, et c’est l’une des aventures les plus ambitieuses de l’agence spatiale à ce jour. Le nouveau rover Persévérance brillant jouera le rôle principal, explorant la planète et prélevant des échantillons de la surface pour étude. Comme par le passé, la NASA a offert au grand public sa propre façon de contribuer en incluant leurs noms sur le rover lui-même.

Le projet «Send Your Name to Mars» a demandé aux fans de science du monde entier de soumettre leurs noms. Ces noms ont ensuite été gravés dans de minuscules puces qui ont été récemment apposées sur le rover. Les trois puces sont visibles dans l’image ci-dessus, fixées derrière une plaque transparente.

La NASA a ouvert les soumissions à la mi-2019 et a permis aux fans d’envoyer leurs noms pendant plusieurs mois avant de fermer les vannes en septembre. Comme cela a été le cas lors d’appels antérieurs pour envoyer des noms dans des missions spatiales, le programme a généré des millions de noms. Pour la mission Mars 2020, le total est de 10 932 295. C’est beaucoup de voyageurs sur Mars.

Mais les noms des fans de science ne sont pas la seule chose incluse dans la mission. Comme l’explique le Jet Propulsion Laboratory de la NASA dans un nouveau billet de blog, les finalistes du concours «Name the Rover» seront également honorés dans la mission:

Les noms ont été inscrits au pochoir par faisceau d’électrons sur trois puces de silicium de la taille d’un ongle, ainsi que les essais des 155 finalistes du concours «Name the Rover» de la NASA. Les puces ont ensuite été fixées à une plaque d’aluminium sur le rover Perseverance Mars de la NASA au Kennedy Space Center en Floride le 16 mars. Son lancement est prévu cet été, Perseverance atterrira au Jezero Crater le 18 février 2021.

Les plans de la NASA pour le lancement de la mission Mars 2020 n’ont pas changé face à la pandémie de coronavirus qui balaie le monde. L’agence spatiale a été obligée de fermer un certain nombre de ses installations, disant à tous, sauf aux employés les plus critiques, de faire ce qu’ils peuvent depuis chez eux, mais l’épidémie n’a pas retardé ses plans pour Mars.

Cependant, il est encore temps que cela change, et si c’est le cas, cela signifierait repousser la mission jusqu’en 2022 lorsque la prochaine fenêtre de lancement des missions sur Mars s’ouvrira. En raison de la façon dont la Terre et Mars gravitent autour du Soleil, le lancement d’une mission sur la planète rouge n’est possible que tous les deux ans, ce qui rend tout retard encore plus percutant.

