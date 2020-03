Le rover Persévérance de la NASA se rassemble, virus ou pas de virus – .

Le rover Mars 2020 de la NASA, Perseverance, se réunira avant son lancement prévu sur la planète rouge en juillet de cette année.

La mission est toujours dans les délais malgré la pandémie de COVID-19 en cours, et même s’il est possible que cela puisse changer.

Entre autres tâches, le rover rassemblera des échantillons de matériaux de la surface de la planète et les préparera pour le transport sur Terre.

Visitez la page d’accueil de . pour plus d’histoires.

La mission Mars 2020 de la NASA est toujours en cours, malgré la crise de santé publique croissante aux États-Unis et à l’étranger. Le lancement du rover Persévérance est prévu depuis des années maintenant et approche rapidement de la ligne d’arrivée, le personnel de la NASA réinstallant certains des composants vitaux du robot et le préparant pour son long voyage sur la planète rouge.

Comme l’explique le Jet Propulsion Laboratory de la NASA dans un nouveau billet de blog, les outils que le rover utilisera pour arracher des échantillons du sol martien et les préparer pour une éventuelle livraison sur Terre ont été récemment intégrés et testés, y compris l’assemblage de mise en cache adaptative et le carrousel de bits.

Le rover Persévérance aura de nombreux objectifs à atteindre une fois arrivé sur Mars au début de 2021, mais l’un des aspects les plus cruciaux de la mission du rover sera de préparer des morceaux de Mars pour leur retour sur Terre. Les entrailles du rover agissent comme une sorte de chaîne de montage, et après que le rover a creusé dans la surface avec l’un des neuf forets, les échantillons de matériaux qu’il recueille seront placés dans des tubes et scellés.

«Avec l’ajout de l’assemblage de mise en cache adaptative et du carrousel de bits, le cœur de notre système de prélèvement d’échantillons est désormais à bord du mobile», a déclaré dans un communiqué Matt Wallace, chef de projet adjoint de la mission Mars 2020. «Nos derniers éléments, mais les plus cruciaux à installer, seront les tubes d’échantillonnage qui contiendront les premiers échantillons qui seront ramenés d’une autre planète sur Terre pour analyse. Nous les garderons intacts jusqu’à ce que nous les intégrions dans quelques mois. »

À l’avenir, ces échantillons seront récupérés par du matériel envoyé lors de missions ultérieures de la NASA et renvoyés sur Terre pour étude par des scientifiques. Nous avons déjà beaucoup appris sur Mars grâce aux rovers qui creusent autour de la surface de la planète, mais être en mesure d’étudier des matériaux de la surface martienne ici sur Terre pourrait fournir des informations encore plus cruciales.

À l’heure actuelle, la propagation du nouveau coronavirus n’a pas changé les plans de la NASA pour le lancement du rover Persévérance ou de la mission Mars 2020 dans son ensemble. Avec des mois avant le lancement prévu, cela pourrait toujours changer. À l’heure actuelle, la mission devrait commencer en juillet, avec un touché sur Mars à venir en février 2021. Nous garderons les doigts croisés pour que la date reste.

Source de l’image: NASA / JPL

Mike Wehner a rendu compte de la technologie et des jeux vidéo au cours de la dernière décennie, couvrant les dernières nouvelles et tendances en matière de réalité virtuelle, de vêtements portables, de smartphones et de technologies futures.

Plus récemment, Mike a été rédacteur technique au Daily Dot et a été présenté dans USA Today, Time.com et dans d’innombrables autres sites Web et imprimés. Son amour de

le reportage est juste derrière sa dépendance au jeu.

.