Le Royaume-Uni prévoit de déployer cette semaine des kits de test de coronavirus de 15 minutes pour la maison

Les professionnels de la santé et les experts en maladies infectieuses du monde entier conviennent que des tests approfondis sont le meilleur moyen de lutter contre les coronavirus. Cependant, la pénurie extrême de kits de test COVID-19 a rendu cela impossible. Le Public Health England (PHE) vient d’annoncer qu’il prévoyait de commencer à déployer des kits de test COVID-19 à domicile dans les prochains jours. Ces tests pourraient indiquer aux gens s’ils ont été infectés par COVID-19 en aussi peu que 15 minutes.

Les tests actuels sur les coronavirus sont longs et coûteux car ils nécessitent que les professionnels de la santé prélèvent des échantillons sur le patient et les fassent traiter en laboratoire. Le test promis par le gouvernement britannique ressemblerait à un test de grossesse et n’a besoin que d’une goutte de sang pour diagnostiquer l’individu.

Plusieurs entreprises travaillent sur des tests COVID-19 à domicile, mais PHE n’a pas précisé quel test elle prévoyait de déployer. Selon PHE, le test sans nom prend 15 minutes pour fonctionner, et il sera disponible dans les pharmacies et en ligne via des détaillants comme Amazon. Le test détectera les anticorps dans le sang de l’utilisateur qui indiquent qu’ils ont été exposés au virus SARS-CoV-2. Il fonctionne avec les anticorps de type Immunoglobuline M et Immunoglobuline G (IgM et IGG). L’IgM atteint un pic au début d’une infection et l’IgG demeure même après que l’infection s’est calmée.

Les nouveaux tests fourniront un type de résultat différent des tests de laboratoire actuels, mais ils pourraient être tout aussi essentiels. Les tests en cours au Royaume-Uni et dans d’autres pays vous indiquent désormais si une personne lutte activement contre COVID-19 car ces tests recherchent du matériel génétique provenant du virus. Le test de 15 minutes identifie les anticorps, ce qui peut signifier que l’utilisateur a le virus ou l’a eu dans le passé.

Nous savons qu’une certaine proportion de la population avec COVID-19 ne présente aucun symptôme, donc un test sérologique rapide comme celui que le Royaume-Uni veut déployer est essentiel. Cela pourrait permettre de tester plus de personnes et d’identifier les personnes qui ont déjà eu le virus et l’ont éliminé. Non seulement ils seraient résistants à la réinfection, mais certaines recherches indiquent que leur plasma sanguin pourrait aider ceux qui ont des cas plus graves de COVID-19 à le combattre.

Public Health England a encore du travail à faire avant que les tests ne soient certifiés et prêts à l’emploi, mais d’autres pays européens se seraient joints aux efforts pour certifier et distribuer les tests.

