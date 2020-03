Le salon de l’auto de Detroit reporté est maintenant annulé et l’avenir est incertain

Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

Ce fut une semaine difficile pour Detroit, avec le président criant aux constructeurs automobiles américains pour produire des ventilateurs, des boucliers et des masques plus rapidement. Maintenant, le salon de l’automobile international nord-américain décalé dans le temps est prévu pour 2020. La dernière fois en janvier 2019 et prévue cette année pour juin 2020, les organisateurs du salon l’ont annulé lorsqu’il est devenu probable que le centre des congrès du centre-ville, TCF Arena, serait réquisitionné pour utiliser comme hôpital de campagne FEMA pour soutenir les hôpitaux surchargés de traitement des patients atteints de coronavirus au cours de l’été.

Le spectacle a maintenant été réinitialisé pour juin 2021 en tant que salon de l’auto du centre des congrès, ainsi que des événements extérieurs de rites de printemps le long de la rivière Détroit.

Les salons de l’auto en chute libre avant la pandémie

Cela a été une année et demie difficile pour les salons de l’auto. C’est dur?

Détroit, le Salon international de l’automobile d’Amérique du Nord, s’est tenu récemment en janvier 2018. Où il fait froid et neige. À quelques reprises au cours des deux dernières décennies, des cadres de l’automobile et des journalistes se sont retrouvés bloqués à Détroit parce que l’aéroport de Detroit Metro était enneigé. Journos n’avait rien à faire… sauf écrire des articles sournois. Le spectacle a été réinitialisé pour juin 2020, un écart de 17 mois, et maintenant il est fermé jusqu’en 2021.

C’est évident, alors disons-le explicitement: le # IAA2019 est un énorme échec. C’est juste une ombre triste de ce qu’elle était. Il n’y aura pas de # IAA2021. Fin de l’histoire. KTN

– Karl-Thomas Neumann (@KT_Neumann) 11 septembre 2019

Le salon le plus important du monde, Francfort (IAA), a vu le nombre de participants au salon de septembre 2019 impairs seulement, passant de 931 700 en 2015 à 810 000 en 2017 à seulement 561 000. Le membre du conseil d’administration d’Opel, Karl-Thomas Neumann, l’a qualifié d ‘«énorme échec». (N’est-ce pas agréable lorsque les hommes d’affaires expriment leur opinion, même si cela agace le Bureau des congrès de Francfort?) Les sponsors ont mis en vente le lieu du salon 2021. Le salon des véhicules utilitaires se poursuit à Hanovre en septembre 2020. Pour le salon de l’auto, Munich a conquis Berlin, Hambourg et trois autres pour le prochain salon à l’automne 2021.Le salon de Los Angeles s’est déroulé en novembre 2019 et a généralement bien fait. , en partie en raison de l’importance accordée aux véhicules à énergie alternative. De plus, LA est un endroit agréable pour les cadres de l’automobile et les médias qui se dirigent vers l’hiver. LA est la capitale automobile de facto des Amériques en raison de ses centres de conception et de technologie à SoCal et dans la Silicon Valley, ainsi que du nombre de constructeurs automobiles internationaux ayant leur siège aux États-Unis. Contrairement à Détroit, il n’y a pas de parti pris local dans la couverture médiatique. LA a pris sa propre vie en abandonnant sa date de début janvier 2006 pour novembre / décembre. Pour l’instant, le salon 2020 est toujours en cours, du 18 au 29 novembre. Le plus gros problème de LA est que le palais des congrès est petit et divisé en deux salles séparées par cinq minutes de marche.Le Chicago Auto Show, le quatrième des trois principaux salons de l’automobile américain, s’est déroulé du 13 au 21 février 2020 et a été le dernier grand salon de l’automobile majeur ou intermédiaire. Pour l’impact, Chicago se classe juste derrière les trois salons internationaux américains – Détroit, New York, LA – mais fait l’envie des autres pour la meilleure installation d’exposition, McCormick Place. C’est le seul site américain qui peut accueillir un million de visiteurs. Si de nombreuses personnes se présentaient pour une exposition automobile dans un avenir proche, le Salon international de l’automobile de Genève (GIMS) était prévu du 2 au 15 mars, tout comme l’étendue de l’épidémie de coronavirus en Chine est devenue évidente. Les constructeurs automobiles avaient retiré leurs cadres supérieurs du salon, et quelques jours avant que le gouvernement suisse n’interdise les rassemblements de plus de 1000 personnes, ce qui a mis fin au salon. Genève est considérée comme l’un des cinq plus grands salons automobiles du monde – Francfort, Genève, Détroit, Paris, Tokyo – mais sa fréquentation a diminué les années précédentes. Les non-participants comprenaient Cadillac, Ford, Jaguar, Lamborghini, Land Rover, Mitsubishi, Nissan, Peugeot, Citroen, Opel, Vauxhall, Subaru, Tata, Tesla et Volvo. Mais le salon a continué en ligne: pratiquement tous les constructeurs automobiles avec une introduction majeure ont diffusé en direct le déploiement depuis le siège social.Le Salon international de l’auto de New York (NYIAS), prévu chaque année à partir du mercredi avant Pâques (8 avril) et se déroulant une semaine et un demi, reporté le spectacle à l’une des périodes les moins souhaitables de l’année, la semaine et demie précédant le week-end de la fête du Travail. Les jours de presse sont du 26 au 27 août, avec des jours fériés jusqu’au 6 septembre. Le Grand New York est l’un des trois points chauds de vente de voitures de luxe avec SoCal et Miami, mais Audi, BMW et Mercedes-Benz ont déclaré qu’ils allaient sauter le Le salon de l’automobile de Paris, du 1er au 11 octobre, vient d’annoncer que la partie principale du salon a été annulée. Pour l’instant, des événements hors site sont prévus: Movin’On et Smart City.Le Tokyo Motor Show, 22 octobre-nov. 2, n’a fait aucune annonce de plans pour cette année.

L’histoire de Tough-Luck de Detroit devient plus difficile

La semaine a été difficile pour le salon de l’auto, les constructeurs automobiles du Michigan et l’économie de l’État. Detroit va maintenant durer près de deux ans et demi entre les spectacles. Plus que toute autre ville et salon, les constructeurs automobiles et les concessionnaires automobiles ont utilisé NAIAS pour se rappeler la gloire du passé: lorsque les constructeurs automobiles américains ont vendu la moitié des voitures aux États-Unis et que GM seul a vendu la moitié des voitures (1962).

Même si la part de marché s’est éloignée des trois grands – GM, Ford et la partie Chrysler-Ram-Dodge de FCA – le Michigan reste la capitale de l’ingénierie automobile des Amériques. Lorsque les constructeurs automobiles ont licencié des employés au cours des 20 dernières années, beaucoup d’entre eux sont allés travailler pour de grands fournisseurs américains tels que Magna ou Lear, ou des fournisseurs internationaux avec de grandes présences: Bosch, Denso, Continental, ZF, Aisin, Hyundai et autres. Dans le même temps, l’ère des emplois à la chaîne de montage de Rust Belt payant 30 $ de l’heure est révolue et ne reviendra jamais. La croissance de la fabrication, avec des ouvriers travaillant de 15 $ à 20 $ pour démarrer, se situe dans le nouveau sud: les Carolines, la Géorgie, l’Alabama, le Mississippi et le Texas. De plus, Tesla en Californie utilise une ancienne usine Toyota / GM pour construire une petite entreprise de véhicules électriques en une avec la plus grande valeur marchande en dehors de Toyota.

Pendant ce temps, POTUS fait exploser GM

Cela aurait dû être une bonne semaine de nouvelles sur les constructeurs automobiles qui se sont mobilisés pour aider à lutter contre les coronavirus (comme l’ont fait de nombreuses industries). Ford, GM et Chrysler (FCA) rappellent aux employés de construire des masques, des écrans faciaux et même des respirateurs. Dans le même temps, la Maison Blanche a loué puis critiqué les constructeurs automobiles pour ne pas être déjà en production.

Vendredi, le président Trump a fustigé GM et PDG Mary Barra pour des plans de production à marche lente pour construire des ventilateurs. C’était l’événement où le président a dit à la fois «General Motors» et «General Electric» dans la même phrase prolongée et a décrit le programme de secours fédéral comme «2,2 milliards de dollars…. 2,2 billions de dollars. ” GE fabrique des ventilateurs par le biais de son unité de soins de santé. GM est partenaire de Ventec Life Systems. Les initiés de GM et de Ventec ont déclaré que la semaine dernière n’était pas un blocage de GM, mais une réduction des formalités administratives et une accélération des commandes de pièces, la recherche des travailleurs les plus qualifiés et la préparation des usines. Selon une histoire du New York Times de mardi:

Vendredi, le président Trump a accusé G.M. et son directeur général, Mary T. Barra, de traîner les pieds dans le projet et ordonné à son administration de forcer l’entreprise à fabriquer des ventilateurs en vertu d’une loi des années 50. Mais les témoignages de cinq personnes connaissant les plans du constructeur automobile illustrent une tentative de G.M. et son partenaire, Ventec Life Systems, un petit fabricant de ventilateurs, pour accélérer la production des appareils.

Avec des décès qui montent en flèche comme des cas de boule de neige, les deux sociétés se sont déplacées de toute urgence pour trouver des pièces, passer des commandes et déployer des travailleurs, ont déclaré les gens. Les tâches qui prendraient normalement des semaines ou des mois ont été accomplies en quelques jours. Les entreprises prévoient que la production commencera dans trois semaines et que les premiers ventilateurs seront expédiés avant la fin avril.

Pourquoi les constructeurs automobiles? Ils ont de grandes chaînes de montage qui sont à l’opposé des salles blanches. Mais ils ont également des salles de prototypes plus petites et plus propres et des zones de montage à développement rapide qui peuvent et seront réutilisées. L’une des choses que les constructeurs automobiles font bien est de se procurer des pièces auprès de tiers.

Dans la fabrication d’une voiture, nous sommes près d’un siècle éloignés de l’usine de Ford River Rouge, où des cargos ont accosté à l’usine de 900 acres avec du minerai de fer et un modèle A fini est sorti de l’autre côté. Au lieu de cela, un constructeur automobile peut produire lui-même les articles de la plus haute valeur, généralement des moteurs, et sous-traiter des pneus, des roues, des transmissions, de l’infodivertissement et de l’électronique d’assistance au conducteur, parfois même des panneaux de carrosserie.

J’ai toujours traité le virus chinois très au sérieux et j’ai fait du très bon travail depuis le début, y compris ma décision très précoce de fermer les «frontières» de la Chine – contre la volonté de presque tous. De nombreuses vies ont été sauvées. Le nouveau récit des Fake News est honteux et faux!

– Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18 mars 2020

Certains, en dehors de l’administration, affirment que l’exécutif fait pression sur GM, et bien d’autres, pour allumer un feu maintenant afin de rattraper le temps perdu à répondre en janvier. Plusieurs rapports indiquent que le CDC et les conseillers à la sécurité nationale en janvier ont décrit le coronavirus comme hors de contrôle et en voie de devenir une pandémie – une épidémie qui atteint une grande partie du monde.

Quoi qu’il en soit, l’équipement de protection et les ventilateurs commenceront bientôt à couler des usines des constructeurs automobiles et d’autres sources. Dans le même temps, les médecins, les infirmières et le personnel hospitalier sont obligés de réutiliser de vieux masques ou de créer une protection de fortune jusqu’à ce que le soi-disant «arsenal de santé» commence à couler. Et sans fin en vue pour les personnes souffrant de Covid-19, il n’y aura pas beaucoup de salons automobiles, grands ou petits, dans un avenir proche.

