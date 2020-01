Le Samsung Galaxy S20 Ultra peut contenir plus de RAM que les PC classiques

Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

Selon la rumeur, le téléphone de nouvelle génération de Samsung ne serait pas le Galaxy S11. Ce sera le Galaxy S20, probablement parce que c’est 2020 et Samsung veut un plus grand nombre qu’Apple. Le nouvel appareil sera disponible dans différentes saveurs, comme cela a été typique ces dernières années, mais les spécifications du supposé modèle haut de gamme sont vraiment quelque chose à voir.

Hier, Samsung a confirmé le nom du Galaxy S20 de la famille d’appareils et la conception globale, tel que couvert par mon collègue Ryan Whitwam. Aujourd’hui, Max Weinbach de XDA Developers a divulgué les spécifications du matériel. La famille S20 sera livrée en tant que S20, S20 + et S20 Ultra, les S20 et S20 + offrant le LTE et le S20 Ultra en tant que produit 5G. Les SoC Snapdragon 865 de Qualcomm ne sont disponibles que lorsqu’ils sont associés au modem X55 5G, ce qui signifie que les S20 et S20 Ultra peuvent utiliser les propres cœurs de processeur personnalisés de Samsung et sa technologie de modem LTE. Historiquement, Samsung a utilisé ses propres cœurs de processeur pour certaines versions coréennes et internationales des produits de la classe Galaxy S, mais a acheté chez Qualcomm pour la variante américaine. Voici les spécifications rumeurs sur les téléphones à venir:

Le S20 Ultra 5G va conserver l’emplacement pour carte SD. Prise en charge jusqu’à 1 To.

Il sera également disponible en 128 Go / 256 Go / 512 Go et aura une option de 12 Go et 16 Go de RAM.

108MP principal, 48MP 10x optique, 12MP ultra large.

Batterie 5000 mAh avec option 45W de charge rapide. 0 à 100% en 74 min.

Avec un stockage intégré jusqu’à 512 Go, la prise en charge d’un SSD de 1 To et 16 Go de RAM, le Galaxy S20 Ultra contient des spécifications de type PC à plusieurs égards. Bien sûr, l’expérience réelle de l’utilisation d’un appareil Android ne ressemble en rien à un PC, et jusqu’à présent, nous n’avons vu que des tentatives limitées de donner aux appareils Android une expérience ou une interface utilisateur réelle. Un article publié plus tôt cette année sur Android Police a fait valoir que Chrome OS était bloqué précisément parce que les applications Android n’étaient pas conçues pour Chrome OS et que l’expérience de les utiliser de cette manière était médiocre. Samsung a son logiciel DeX, mais le développement de logiciels n’est pas exactement le truc de Samsung, si vous prenez mon sens.

La déclaration selon laquelle le S20 Ultra «gardera» la fente SD peut impliquer que les appareils bas de gamme du niveau le laissent entièrement tomber – c’est difficile à analyser. Les 16 Go de RAM sont une quantité énorme qui est clairement destinée à impressionner davantage sur le papier qu’à offrir tout type d’utilisation pratique. De grandes quantités de RAM ne garantissent pas que les applications restent ouvertes en arrière-plan, par exemple. Nous avons constaté des bugs sur divers appareils sur lesquels les téléphones fermaient les applications de manière trop agressive, ce qui entraînait des temps de latence gênants lors du passage d’une application à l’autre.

Le chargement de RAM sur les smartphones a commencé à me rappeler le marché des cartes graphiques bas de gamme. Historiquement, les OEM chargeaient souvent plus de RAM sur un GPU bas de gamme qu’il ne pourrait jamais en utiliser. Si les détails «Élevés» nécessitent 4 Go de RAM et que votre GPU ne peut fonctionner que sur «Faible», ce qui nécessite 2 Go, alors mettre 4 Go de RAM sur la carte est inutile. Les OEM l’ont fait parce qu’ils pouvaient vendre la saveur de 4 Go pour un supplément de 15 $ à 25 $, ce qui était inférieur au coût de mise en place des puces RAM en premier lieu. Il sera intéressant de voir si Samsung peut articuler un cas d’utilisation pour insérer la valeur de RAM d’un ordinateur de bureau dans un smartphone.

Il y a eu beaucoup de va-et-vient sur la façon dont le passage à la 5G affectera la consommation d’énergie de ces appareils. Je ne suis pas prêt à faire une supposition jusqu’à ce que nous voyions les chiffres réels de la consommation d’énergie. Je n’ai jamais été fan de pousser plus de RAM dans les smartphones qu’ils ne peuvent en utiliser pratiquement; les configurations de RAM à densité plus élevée nécessitent généralement plus de puces, et plus de puces consomment généralement plus d’énergie. Certes, la différence de consommation d’énergie entre un appareil de 8 Go et un appareil de 16 Go va être très petite – mais dans un produit où chaque milliwatt compte, j’aurais plus tôt moins de RAM s’il n’est pas réellement utilisé pour quelque chose d’utile .

La batterie de 5000 mAh et le temps de charge de 74 minutes devraient être les bienvenus, mais il n’y a aucune mention de la durée de vie de la batterie. Il sera intéressant de voir quel équilibre Samsung a trouvé entre la température, les performances et la longévité. Il semble certainement que l’entreprise a fait faillite du côté de la fiche technique de l’équation.

