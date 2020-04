Le sang de Tom Hanks pourrait nous sauver tous du coronavirus – .

Les chercheurs du monde entier se précipitent pour mettre au point un vaccin efficace contre les coronavirus pour enfin vaincre la pandémie mortelle qui a ravagé le globe depuis des mois maintenant, tuant des dizaines de milliers de personnes.

L’effort pourrait être couronné de succès grâce à l’utilisation d’anticorps de personnes comme l’acteur Tom Hanks et sa femme Rita Wilson, qui ont réussi à vaincre le virus COVID-19 et dont le sang pourrait être utilisé pour semer, en quelque sorte, le très -vaccin recherché.

Tom Hanks et son épouse Rita Wilson ont été parmi les premières célébrités à reconnaître avoir reçu un diagnostic positif pour le coronavirus COVID-19, ayant contracté le virus en Australie où Hanks tournait son rôle dans le nouveau biopic Elvis Presley du réalisateur Baz Luhrmann. Le couple a depuis récupéré, et maintenant il y a au moins une chance extérieure qu’ils pourraient juste avoir au moins un petit rôle pour nous sauver tous de la maladie qui a tué près de 55 000 Américains au moment de la rédaction de ce rapport, selon les derniers chiffres de Université Johns Hopkins.

C’est parce que, dans le cadre de leur rétablissement, Hanks et sa femme ont tous deux été trouvés porteurs d’anticorps contre le coronavirus, et ils se sont portés volontaires pour permettre aux chercheurs qui courent pour développer un vaccin contre le virus d’utiliser leur sang dans ces efforts.

Lors d’une récente apparition sur le podcast NPR Wait Wait… Don’t Don’t Tell Me !, Hanks, qui a déclaré que la maladie avait fait des ravages particulièrement sévères sur sa femme, a expliqué que lui et sa femme avaient demandé de manière proactive aux chercheurs si leur sang pouvait être utile. «Nous avons dit, tu veux notre sang? Pouvons-nous donner du plasma? Et, en fait, nous allons le donner maintenant aux endroits qui espèrent travailler sur ce que j’aimerais appeler le Hank-ccine. »

Dans le même ordre d’idées, Hanks a utilisé un tweet ces derniers jours pour essayer également de gagner du soutien pour une initiative de réponse rapide dirigée par la UCLA Fielding School of Public Health, en partenariat avec la David Geffen School of Medicine.

Cette étude, dont plus de détails sont disponibles ici, fournira des tests réguliers, un dépistage des anticorps et un soutien en santé mentale à 12000 travailleurs de la santé, dont 4000 à UCLA Health et 8000 d’autres organisations de Los Angeles, y compris le Los Angeles County Fire Department.

Sur une note connexe, parce que Hanks a récupéré rapidement du virus, il a été sollicité pour fournir le monologue d’ouverture du récent retour de Saturday Night Live sur les ondes, après que la série ait dû suspendre la production pendant des semaines en raison des nouvelles réalités du virus comme mandats de distanciation sociale. Sa présence a été touchante, presque rassurante, avec une note de remerciement pour les travailleurs de la santé et les employés essentiels qui font avancer le pays en ce moment: «Nous allons remercier nos employés de l’hôpital, nos premiers intervenants et tous les assistants, les vendeurs de supermarchés , les gens qui livrent notre nourriture, les gens qui nous proposent des plats à emporter, les hommes et les femmes qui font vivre ce pays à un moment où nous en avons plus que jamais besoin. »

