Le satellite Intelsat-901, avec le service MEV-1 connecté, reprend le service

WASHINGTON – Un satellite Intelsat de 19 ans a repris ses services le 2 avril après avoir pris un nouveau souffle grâce au service satellite MEV-1 de Northrop Grumman, ont annoncé vendredi les sociétés.

Intelsat a transféré 30 clients des communications commerciales et gouvernementales au satellite Intelsat-901, qui utilise désormais le Mission Extension Vehicle-1 pour la propulsion. Le transfert a duré six heures, a indiqué Intelsat.

Intelsat avait transféré ses clients hors d’Intelsat-901 en novembre et a commencé à déplacer le satellite hors de l’arc géosynchrone le 2 décembre pour rencontrer MEV-1 dans une orbite de cimetière à quelques centaines de kilomètres au-dessus des satellites actifs, Jean-Luc Froeliger, vice d’Intelsat. président des opérations et de l’ingénierie, a déclaré à SpaceNews par e-mail le 17 avril.

Le MEV-1 s’est amarré à Intelsat-901 le 25 février, après quoi le MEV-1 a replacé les deux vaisseaux spatiaux dans l’arc géosynchrone.

Northrop Grumman gardera le MEV-1 attaché au satellite pendant cinq ans avant de propulser Intelsat-901 dans une orbite de cimetière pour la retraite.

Dans un dossier déposé le 2 avril auprès de la Federal Communications Commission des États-Unis, Intelsat a déclaré qu’il s’attend à ce qu’Intelsat-901 reste en service jusqu’au 28 février 2025.

Intelsat-901 couvre l’Amérique du Nord et du Sud, l’Afrique et l’Europe à l’aide de transpondeurs en bande C et de faisceaux orientables en bande Ku. Le satellite remplace Intelsat-907, un satellite de 17 ans qui a désormais quatre ans d’existence.

Intelsat a conclu un deuxième contrat avec Northrop Grumman pour une mission de maintenance par satellite afin de prolonger la durée de vie du satellite Intelsat-1002 plus tard cette année. Le militaire, MEV-2, devait être lancé sur une fusée européenne Ariane 5 dans les mois à venir, mais pourrait connaître des retards en raison de la pandémie de coronavirus.

La France a suspendu les activités de lancement depuis le Centre spatial européen de Guyane en Amérique du Sud afin de réduire le nombre de personnes susceptibles d’être exposées au coronavirus. La fusée Ariane 5 de transport lourd d’Arianespace est lancée exclusivement à partir de ce port spatial, qui est exploité par l’agence spatiale française CNES.