Le satellite Spaceway-1 endommagé de DirecTV se déplace vers l’orbite du cimetière

WASHINGTON – Le satellite Spaceway-1 de DirecTV, qui a subi un dysfonctionnement de la batterie le mois dernier qui pourrait encore l’exploser, s’éloigne de l’orbite géostationnaire et s’éloigne des autres satellites, montrent des observations au sol.

Spaceway-1 a commencé à déménager le 29 janvier, ont déclaré deux trackers de satellites à SpaceNews, et continue à élever son altitude jusqu’à une «orbite de cimetière» à environ 300 kilomètres au-dessus des satellites de communications géostationnaires actifs.

Vendredi matin, Spaceway-1 était à environ 100 à 120 kilomètres au-dessus de l’arc géosynchrone et dérivait vers l’ouest d’environ 1,4 degrés par jour, selon Bill Therien, vice-président de l’ingénierie chez ExoAnalytic Solutions, une société basée à Foothill Ranch, en Californie, qui opère un réseau de plus de 300 télescopes qui surveillent les satellites et les objets dans l’espace.

Spaceway-1 s’est déplacé de 60 à 80 kilomètres jeudi et dérivait à une vitesse de 0,9 degrés vers l’ouest, a déclaré Therien.

Selon Jonathan McDowell, astronome du Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics, qui suit les mouvements des satellites, les données de position des satellites appelées éléments à deux lignes, ou TLE, montrent que Spaceway-1 a commencé à se déplacer le 29 janvier vers 2 h 00, heure de l’Est.

Spaceway-1, un satellite de 15 ans âgé de trois ans après sa conception, a subi un dysfonctionnement de la batterie en décembre et ne peut pas être rechargé en toute sécurité.

DirecTV a déclaré le 19 janvier à la Federal Communications Commission des États-Unis que la société devait mettre hors service Spaceway-1 d’ici le 25 février pour éviter le risque d’explosion qui pourrait constituer une menace pour d’autres satellites à proximité.

Spaceway-1 s’appuie actuellement sur l’énergie générée directement par ses panneaux solaires, mais cela ne sera plus possible à partir du 25 février lorsque l’orbite du satellite commencera à traverser régulièrement l’ombre de la Terre en commençant une longue période d’éclipses brèves qui nécessitent l’utilisation de la batterie. McDowell a déclaré que ces soi-disant saisons d’éclipse se produisent deux fois par an pour les satellites géosynchrones et durent environ six semaines.

DirecTV est une filiale d’AT & T et exploite une flotte de satellites pour la télédiffusion. Spaceway-1 était utilisé comme satellite de secours avant le dysfonctionnement du mois dernier, selon Jim Kimberly, porte-parole de la société. Kimberly a refusé de dire combien de temps il faudrait pour terminer la réinstallation de Spaceway-1.

Dans son dossier du 19 janvier, DirecTV a déclaré à la FCC que l’opération d’élimination accélérée signifie que Spaceway-1 ne pourra pas décharger tout son carburant restant avant que le satellite ne soit définitivement éteint. La ventilation du carburant est une mesure de sécurité destinée à réduire le risque d’explosion d’un satellite hors service.

Boeing, le fabricant du satellite, a déclaré que des satellites similaires ont un faible risque de répéter le même dysfonctionnement, mais que la société fournissait aux autres opérateurs une “mise à jour mineure des procédures d’exploitation” pour éviter un dysfonctionnement similaire.