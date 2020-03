Le signe avant-coureur d’une infection à coronavirus à surveiller – .

L’infection à coronavirus peut entraîner une perte d’odeur ou de goût peu de temps après qu’une personne est infectée, selon les médecins.

Différencier les premiers symptômes de COVID-19 de ceux de la grippe ou d’autres maladies respiratoires courantes est un outil important pour les médecins pour aider à identifier les cas les plus probables d’infection par un coronavirus.

On ne sait pas exactement pourquoi le virus produit ces premiers symptômes, mais ils pourraient s’avérer utiles pour le dépistage précoce de possibles cas de coronavirus.

Les symptômes de l’infection à COVID-19 peuvent être légers et non spécifiques, notamment des maux de gorge, une toux sèche et un essoufflement. Ce sont des symptômes qui peuvent accompagner de nombreux types de maladies respiratoires et qui ne sont pas nécessairement des indicateurs d’un type spécifique d’infection. Cependant, de nouveaux rapports de médecins à travers les États-Unis révèlent un symptôme quelque peu unique qui semble apparaître avec une régularité croissante dans les cas confirmés de coronavirus: une perte d’odeur.

L’anosmie, qui est le terme technique pour une perte de l’odorat, est signalée chez de nombreux patients qui finissent par être positifs pour COVID-19. Dans une moindre mesure, des modifications du goût ont également été signalées chez des patients atteints de coronavirus.

On ne sait pas immédiatement pourquoi ces symptômes apparaissent régulièrement chez les patients atteints de COVID-19, mais le fait qu’il puisse s’avérer bénéfique pour les médecins et leurs patients. Connaître un signe d’alerte précoce qui n’est généralement pas présent chez les patients atteints du rhume ou de la grippe peut être un différenciateur important pour COVID-19.

Les médecins de l’American Academy of Otolaryngology ont publié la déclaration suivante concernant les résultats:

Des preuves anecdotiques s’accumulent rapidement sur les sites du monde entier que l’anosmie et la dysgueusie sont des symptômes importants associés à la pandémie de COVID-19. L’anosmie, en particulier, a été observée chez des patients dont le test de dépistage du coronavirus était positif et sans autres symptômes. Nous proposons que ces symptômes soient ajoutés à la liste des outils de dépistage d’une éventuelle infection au COVID-19. L’anosmie, l’hyposmie et la dysgueusie en l’absence d’autres maladies respiratoires telles que la rhinite allergique, la rhinosinusite aiguë ou la rhinosinusite chronique doivent alerter les médecins sur la possibilité d’une infection par COVID-19 et justifier une sérieuse considération pour l’auto-isolement et le test de ces personnes.

Ces premiers symptômes uniques ont été observés dans un certain nombre de cas de COVID-19 en Corée du Sud, en Chine et en Europe.

“Il existe déjà de bonnes preuves en Corée du Sud, en Chine et en Italie selon lesquelles un nombre important de patients présentant une infection COVID-19 prouvée ont développé une anosmie / hyposmie”, indique une déclaration d’ENTUK. «En Allemagne, plus de 2 cas confirmés sur 3 souffrent d’anosmie. En Corée du Sud, où les tests ont été plus répandus, 30% des patients positifs ont présenté l’anosmie comme principal symptôme présentant des cas par ailleurs bénins. »

À l’avenir, les médecins soutiennent que la perte de l’odorat et / ou du goût devrait être ajoutée aux efforts de dépistage précoce dans l’espoir d’identifier plus facilement les cas positifs à un stade précoce.

