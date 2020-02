Le site de lancement d’Ariane 6 se prépare • BulgarieVente de capacité Sat-1 à 15% • Le Royaume-Uni étudiera l’amarrage du MEV-1

Pour recevoir FIRST UP Satcom, un bulletin hebdomadaire SpaceNews destiné aux professionnels des satellites et des télécommunications, inscrivez-vous ici.

MEILLEURES HISTOIRES

Le Centre spatial guyanais prépare le premier lancement de la fusée Ariane 6 européenne. Le personnel du port spatial a déployé le portique mobile Ariane 6 à sa position de pré-lancement sur la rampe de lancement en juillet et décembre. Le portique, utilisé pour transporter la fusée, pèse 8 200 tonnes et mesure 90 mètres de haut. Quatre paratonnerres ont été placés autour de la rampe de lancement pour protéger la fusée Ariane 6. Arianespace prévoit d’effectuer le vol inaugural d’Ariane 6 au quatrième trimestre de cette année. [ESA]

L’opérateur de satellites bulgare Bulgaria Sat prévoit que 2020 sera la première année de l’entreprise sans perte d’exploitation. Bulgaria Sat a lancé son premier et unique satellite, BulgariaSat-1, en 2017 sur une fusée SpaceX Falcon 9. La société a vendu 15% de la capacité du satellite de communication, un montant que le PDG de Bulgaria Sat, Maxim Zayakov, a déclaré suffisant pour atteindre le seuil de rentabilité. Zayakov a déclaré que BulgariaSat-1 a suffisamment de carburant pour fonctionner pendant 21 ans grâce à un lancement meilleur que prévu. La Banque américaine d’import-export a financé la majorité des 235 millions de dollars du programme BulgariaSat-1. [SeeNews]

Un laboratoire britannique observera l’accostage du réparateur de satellites de Northrop Grumman avec un vaisseau spatial Intelsat plus tard ce mois-ci pour acquérir de nouvelles connaissances sur la connaissance de la situation spatiale. Le Laboratoire des sciences et technologies de la défense utilisera des télescopes au sol et des capteurs spatiaux pour suivre l’amarrage d’une étude appelée Phantom Echos. Des représentants de l’Australie, du Canada, de la Nouvelle-Zélande, du Royaume-Uni et des États-Unis participeront à l’étude. Le véhicule d’extension de mission 1 de Northrop Grumman accostera avec Intelsat-901 sur une orbite de cimetière à 300 kilomètres au-dessus de l’arc géosynchrone. Une fois connecté, le MEV-1 manoeuvrera les deux vaisseaux spatiaux comme une seule entité, prolongeant ainsi la vie d’Intelsat-901. [DSTL]

PLUS D’HISTOIRES

Le réseau national à large bande de l’Australie prépare un service satellite officiel de réponse aux catastrophes à la suite des feux de brousse du pays. NBN Co., qui possède 23 sites utilisant le Wi-Fi gratuit de ses satellites jumeaux Sky Muster, a déclaré qu’elle commencerait à tester le service officiel plus tard ce mois-ci. Le service en cas de catastrophe officiel comprend une antenne parabolique, un accès Wi-Fi et une alimentation électrique de secours. [ITNews]

Intelsat est le client mystère d’une commande commerciale de satellites GEO Maxar annoncée l’année dernière. Maxar a déclaré lundi que la commande, que la société a annoncée l’année dernière sans identifier le client, concerne le satellite Intelsat-40e, qui fournira une couverture à haut débit en Amérique du Nord et en Amérique centrale. Intelsat a déclaré que le satellite est une extension de la flotte de l’entreprise et non un remplacement d’Intelsat-29e, un satellite de trois ans qui a échoué en avril. Le satellite comprendra également une charge utile hébergée par la NASA, Tropospheric Emissions: Monitoring of Pollution (TEMPO). [SpaceNews]

Leidos a annoncé le 31 janvier avoir finalisé l’acquisition de Dynetics pour 1,65 milliard de dollars. Leidos a utilisé des fonds en caisse et une capacité d’emprunt à court terme de 1,25 milliard de dollars pour financer l’achat, annoncé en décembre. Les solutions spatiales et l’hypersonique représentent environ 25% des revenus de Dynetics. Dynetics fonctionnera comme une filiale en propriété exclusive de Leidos. [Leidos]

Une PME française a levé plus de 100 millions de dollars pour déployer une constellation Internet des objets. Kinéis a levé 100 millions d’euros (110 millions de dollars) auprès d’un mélange d’investisseurs publics et privés pour financer entièrement le développement d’une constellation de 25 cubesats 16U pour fournir des services de connectivité IoT, ainsi que le suivi des navires à l’aide d’une charge utile secondaire du système d’identification automatique. La société prévoit de lancer ses satellites par groupes de cinq au cours du second semestre 2022, avec un service débutant en 2023. Kinéis est né l’an dernier de Collecte Localization Satellites (CLS), une société française de surveillance maritime et environnementale. [SpaceNews]

Jeff Bezos a vendu 1,8 milliard de dollars en actions, peut-être pour financer Blue Origin. Les dossiers réglementaires montrent que Bezos, le fondateur d’Amazon.com, a vendu plus de 900 000 actions de cette société au cours des derniers jours, générant 1,84 milliard de dollars en espèces. Bezos a précédemment déclaré qu’il fournissait à sa société spatiale, Blue Origin, 1 milliard de dollars par an pour financer ses activités. Bezos a réalisé des ventes d’actions similaires en 2019 et 2017. [CNBC]

La start-up de cartographie des signaux radioélectriques Kleos Space expédiera ses quatre premiers satellites en Inde le 10 février pour un lancement lors du prochain lancement PSLV de l’Organisation indienne de recherche spatiale. Kleos Space a déclaré que le lancement était initialement prévu pour décembre, mais a glissé pour des raisons indépendantes de la société. Kleos Space n’a pas donné de date de lancement pour la mission, désignée PSLV C49. “[W]Nous travaillerons dur pour rendre les satellites opérationnels et générer des revenus le plus rapidement possible », a déclaré Andy Bowyer, PDG de Kleos Space, dans un communiqué. [CSO]

Le rédacteur principal de SpaceNews, Jeff Foust, a contribué à ce bulletin.