Le snafu parachute SpaceX ne retardera pas le lancement de Crew Dragon – .

La NASA semble indiquer que son lancement prévu d’une capsule SpaceX Crew Dragon à la Station spatiale internationale est toujours sur la bonne voie pour un lancement d’ici la fin mai.

Un problème lors des tests de la conception du parachute Crew Dragon a entraîné la destruction du matériel de test, mais SpaceX maintient que le problème n’était pas lié aux parachutes.

Le lancement verra une paire d’astronautes de la NASA voler à bord du matériel SpaceX pour la première fois.

Visitez la page d’accueil de . pour plus d’histoires.

Le prochain vol d’essai de SpaceX de son vaisseau spatial Crew Dragon sera la toute première mission en équipage utilisant le matériel de l’entreprise. C’est un gros problème pour SpaceX et la NASA, qui a recruté SpaceX dans le cadre de son programme Commercial Crew aux côtés de son concurrent Boeing. Récemment, la NASA a suggéré qu’elle serait prête à lancer les deux premiers astronautes sur un navire Crew Dragon dès le mois de mai, mais un récent test en parachute a mis cette chronologie en danger.

Comme indiqué hier, le test ne s’est pas exactement déroulé comme SpaceX ou la NASA l’auraient souhaité. Pendant le transport d’un objet factice en l’air pour tester le système de parachute Crew Dragon qui y était installé, l’hélicoptère utilisé pour le test est devenu instable et l’objet a dû être libéré. Il a été détruit lors de l’impact avec le sol, mais personne n’a été blessé.

La NASA est très particulière quant aux critères qu’elle définit pour ses partenaires, notamment lorsque le matériel testé sera responsable de la sécurité de ses propres astronautes. Ainsi, lorsque SpaceX a annoncé le test snafu, il n’était pas immédiatement clair si le problème malheureux affecterait le calendrier d’envoi des premiers humains dans l’espace dans le Crew Dragon.

Dans une nouvelle mise à jour publiée aujourd’hui par la NASA, l’agence reconnaît le problème avec le test de parachute et semble soutenir la décision du pilote d’hélicoptère de libérer l’objet de test afin de protéger l’équipage de l’avion. Plus important encore, la mise à jour mentionne la même fenêtre «mi-à-fin mai» pour le lancement de la première mission SpaceX en équipage, ce qui est une bonne nouvelle.

De la NASA:

Bien que la perte d’un appareil de test ne soit jamais un résultat souhaité, la NASA et SpaceX privilégieront toujours la sécurité de nos équipes par rapport au matériel. Nous examinons le plan de test du parachute maintenant et toutes les données dont nous disposons déjà pour déterminer les prochaines étapes avant de réaliser le prochain test en vol Demo-2 dans la période allant de la mi-fin à la fin mai.

Il est certainement possible que la NASA et SpaceX puissent refaire le test avant la fenêtre de lancement prévue, et tout régler pour éviter tout retard. Cependant, on ne sait toujours pas quand ces tests supplémentaires auront lieu, et avec la crise sanitaire mondiale actuelle menaçant de mettre de côté toutes sortes de projets dans tous les secteurs, il pourrait toujours être difficile de respecter la fenêtre de lancement de mai.

Source de l’image: NASA

Mike Wehner a rendu compte de la technologie et des jeux vidéo au cours de la dernière décennie, couvrant les dernières nouvelles et tendances en matière de réalité virtuelle, de vêtements portables, de smartphones et de technologies futures.

Plus récemment, Mike a été rédacteur technique au Daily Dot et a été présenté dans USA Today, Time.com et dans d’innombrables autres sites Web et imprimés. Son amour de

le reportage est juste derrière sa dépendance au jeu.

.