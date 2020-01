Le sous-comité de la Chambre fait avancer le projet de loi d’autorisation de la NASA

WASHINGTON – Le sous-comité de l’espace de la Chambre a approuvé le 29 janvier un projet de loi d’autorisation de la NASA qui a suscité des critiques de la NASA et de certains dans l’industrie spatiale, bien que les membres aient déclaré qu’ils prévoyaient de continuer à affiner le projet de loi.

Le sous-comité spatial du House Science Committee a approuvé H.R.5666, la NASA Authorization Act of 2020, lors d’un vote vocal. Ce vote est intervenu après que les membres ont examiné plusieurs amendements à divers aspects du projet de loi, de la création d’un institut des ressources spatiales à la modification de la loi d’autorisation de la NASA de 2017 pour utiliser le nom de programme «Artemis» NASA adopté l’année dernière.

Les amendements, cependant, ne traitaient pas des aspects les plus controversés du projet de loi, qui concernent le programme d’exploration humaine de la NASA. Le projet de loi n’approuve pas officiellement l’objectif de l’administration de retourner les humains sur la lune d’ici 2024, fixant plutôt une date à 2028 pour un retour lunaire tout en appelant également à une mission humaine sur orbite autour de Mars en 2033.

Le projet de loi ordonne à la NASA d’aligner son programme Artemis pour soutenir cet objectif martien, en mettant l’accent sur tous les plans d’un avant-poste lunaire humain permanent ou sur l’utilisation des ressources lunaires. Il demande également que l’atterrisseur lunaire humain que la NASA propose de développer soit détenu par le gouvernement, plutôt que développé comme un partenariat public-privé avec la NASA achetant des services d’atterrissage.

“Permettez-moi d’être clair: ce projet de loi ne vise pas à rejeter le programme Artemis ou à retarder les humains sur la lune jusqu’en 2028”, a fait valoir la représentante Kendra Horn (D-Okla.), Présidente du sous-comité et sponsor principal du projet de loi, en ses remarques liminaires. “La NASA peut encore travailler pour y arriver en toute sécurité plus tôt.”

Le but du projet de loi, a-t-elle déclaré, est d’adopter «l’approche financièrement responsable consistant à concentrer les efforts de la Lune sur l’objectif d’être la première nation à mettre le pied sur Mars». Elle répond, a-t-elle dit, au manque de détails que la NASA avait a fourni des informations sur ses activités lunaires et sur la façon dont elles seront «extensibles» aux missions ultérieures sur Mars.

D’autres membres du comité, des deux parties, ont convenu que le projet de loi n’était pas destiné à rejeter un retour humain à la lune en 2024. “Je suggérerais que personne ne se concentre trop sur les dates d’étape spécifiques proposées dans le projet de loi”, a déclaré le représentant Eddie Bernice Johnson (D-Texas), président de l’ensemble du comité. “Si la NASA est en mesure d’atteindre la Lune avant 2028, ou si cela prend plus de 2033 pour que la NASA orbite autour de Mars, ça va et cela n’est pas exclu par ce projet de loi.”

“Absolument rien dans ce projet de loi n’empêche ou n’interdit à la NASA de retourner à la surface lunaire d’ici 2024, si nous le pouvons”, a déclaré le représentant Brian Babin (R-Texas), membre de rang du sous-comité spatial.

Cependant, Babin et le représentant Frank Lucas (R-Okla.), Membre de rang du comité complet, ont déclaré qu’ils n’étaient pas entièrement satisfaits du projet de loi. “Le projet de loi dont nous sommes saisis n’est pas la réautorisation de la NASA que les républicains de ce comité auraient offerte si nous étions la majorité”, a déclaré Lucas. «Cependant, je reconnais que nous sommes minoritaires et le processus législatif offre des possibilités d’améliorer la législation.»

Cela comprend les dispositions relatives au programme d’atterrisseur lunaire humain. Babin a déclaré que le libellé du projet de loi pour ce programme pourrait être «renforcé» pour utiliser les partenariats public-privé.

D’autres membres du sous-comité ont partagé ces préoccupations au sujet du programme d’atterrissage. «J’ai entendu de nombreux actionnaires commerciaux dans l’État de Floride et dans le pays que le projet de loi, tel qu’il est rédigé, limiterait considérablement la concurrence commerciale et la participation au programme de la lune à Mars», a déclaré le représentant Charlie Crist (D-Fla .), qui a ajouté qu’il avait travaillé avec Horn pour résoudre ces problèmes. “Nous n’y sommes pas encore, mais je suis optimiste, nous y serons bientôt.”

Le représentant Michael Waltz (R-Fla.) A également déclaré qu’il avait des problèmes concernant la langue de l’atterrisseur lunaire dans le projet de loi. “Sans plus de flexibilité pour la NASA que celle actuellement prévue pour les programmes d’atterrissage lunaire”, a-t-il dit, les partenariats avec l’industrie “pourraient être menacés”. Il a ajouté qu’il était également préoccupé par le “langage ambigu” concernant le programme Gateway dans le projet de loi, qui renomme c’est la «passerelle vers Mars».

Dans un geste inhabituel, l’administrateur de la NASA, Jim Bridenstine, qui a siégé au House Science Committee alors qu’il était membre du Congrès, a assisté à la session de balisage. Dans un tweet, il a noté les commentaires de Horn selon lesquels le projet de loi ne rejette pas un retour sur la lune en 2024. «Merci, présidente Horn!», A-t-il écrit.

Dans une interview le 28 janvier, Bridenstine a déclaré qu’un problème majeur du projet de loi était le manque de flexibilité accordé à la NASA pour mettre en œuvre ces objectifs de retour sur la lune et d’aller sur Mars. «C’est assez normatif. Nous aimerions plus de flexibilités sur ce que nous faisons à la surface de la lune et des flexibilités dans la façon dont nous faisons nos contrats », a-t-il déclaré. À l’époque, il a dit qu’il commençait tout juste à parler aux membres du comité de ces préoccupations.

Le langage sur le programme d’atterrisseur lunaire en particulier a attiré les critiques de l’industrie spatiale et des groupes de défense. “La Société craint que H.R.5666, tel qu’il est écrit, perturbe et retarde le retour prévu des astronautes américains dans l’espace lointain”, a déclaré la Planetary Society, un groupe de défense de l’exploration spatiale, dans un communiqué du 28 janvier. «À cette fin, la Société recommande que le comité supprime les dispositions restreignant les activités et limitant la concurrence pour les capacités d’exploration.»

“Le projet de loi élimine les options commerciales pour les opérations d’atterrisseur lunaire tout en dictant de manière inappropriée à la NASA une conception technique particulière”, a déclaré la National Space Society, une autre organisation de défense des droits, dans un communiqué du 27 janvier, appelant le House Science Committee “à reconsidérer ce projet de loi et s’appuyer sur le modèle réussi de programmes de développement »comme le fret commercial et l’équipage.

Le projet de loi est maintenant renvoyé à l’ensemble du comité scientifique de la Chambre pour examen. Aucune date n’a été fixée pour un balisage complet du comité, mais il est probable que ce ne soit pas avant la semaine du 10 février.