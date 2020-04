Le Southwest Research Institute remporte un contrat de météorologie spatiale NOAA

SAN FRANCISCO – La National Oceanic and Atmospheric Administration a attribué un contrat de 12,9 millions de dollars au Southwest Research Institute pour la conception et la construction du magnétomètre Lagrange-1 de suivi météorologique spatial (SWFO). La NOAA a attribué le contrat à prix fixe plus élevé annoncé le 15 avril par l’intermédiaire de la NASA, son agent d’approvisionnement pour l’attribution.

Le contrat demande au Southwest Research Institute de concevoir, d’analyser, de développer, de fabriquer, d’intégrer, de tester, d’étalonner et d’évaluer l’instrument, qui se compose de deux magnétomètres à trois axes et de l’électronique associée.

Les organismes fédéraux collaborent pour améliorer la recherche, la surveillance et les prévisions météorologiques spatiales. Le programme SWFO de la NOAA est un élément clé de cette campagne.

Selon le contrat, le Southwest Research Institute “soutiendra le lancement et le contrôle en orbite de l’instrument, fournira et entretiendra l’équipement de soutien au sol de l’instrument et soutiendra le centre des opérations de la mission par le biais du transfert de mission à la NOAA”, selon les nouvelles de la NOAA. Libération.

Le satellite SWFO-L1 de la NOAA, dont le lancement est prévu en 2024 en tant que covoiturage sur la sonde de cartographie et d’accélération interstellaire de la NASA, est conçu pour collecter des données sur le vent solaire et l’imagerie coronale.

Le SWFO-L1 est conçu pour poursuivre les travaux de l’Observatoire solaire et héliophysique de la NASA-Agence spatiale européenne lancé en 1995 et de l’Observatoire climatique de l’espace profond de la NOAA lancé en 2015.

La NASA est l’agent d’approvisionnement des systèmes de vol pour le programme de suivi de la météo spatiale de la NOAA. Le NASD Goddard Space Flight Center est le responsable de l’acquisition.