Le Space Acquisition Council examinera de nouvelles mesures pour aider l’industrie aérospatiale à faire face à la pandémie

WASHINGTON – Un groupe de haut niveau créé par le Congrès pour synchroniser les achats spatiaux au sein du ministère de la Défense tiendra une réunion d’urgence pour discuter des mesures possibles pour aider l’industrie aérospatiale, a déclaré le 10 avril le directeur de l’acquisition du ministère de l’Air Force, Will Roper.

Le conseil prévoit de tenir une réunion «hors cycle» dans les deux prochaines semaines pour se concentrer sur les actions visant à consolider l’industrie aérospatiale et «identifier la meilleure façon de concentrer le financement de relance supplémentaire pendant COVID-19», a déclaré Roper via un porte-parole dans un à SpaceNews.

Roper, le secrétaire adjoint de l’Air Force pour les acquisitions, la technologie et la logistique, préside le Space Acquisition Council, un groupe de surveillance créé par le Congrès dans le cadre de la loi d’autorisation de la défense nationale pour l’exercice 2020.

Le conseil a tenu sa première réunion par vidéoconférence le 9 avril.

«Notre base industrielle aérospatiale est particulièrement menacée, car les marchés commerciaux se replient et les marchés de la défense ralentissent pendant l’incertitude liée au COVID-19», a déclaré Roper. «Le Space Acquisition Council tiendra une session d’urgence pour converger vers un plan d’action visant à stabiliser notre base industrielle. En travaillant avec le Congrès, nous pouvons faire en sorte que la supériorité spatiale de la nation ne devienne pas une victime du coronavirus. »

Le conseil de l’espace envisagerait de nouvelles mesures pour aider l’industrie à la suite d’une série de mesures que le Pentagone a déjà prises pour soutenir les fournisseurs à court de liquidités. Un groupe de travail dirigé par la sous-secrétaire à la défense pour les acquisitions et le maintien en puissance Ellen Lord au cours des trois dernières semaines a déployé plusieurs programmes spécifiques pour soulager les entrepreneurs des coûts, du calendrier et des impacts sur les performances de la pandémie et pour fournir des flux de trésorerie supplémentaires aux fournisseurs.

La porte-parole de l’Air Force, Ann Stefanek, a déclaré dans un communiqué que l’impact de la crise du COVID-19 sur l’industrie aérospatiale était l’un des sujets discutés le 9 avril lors de la réunion inaugurale du Space Acquisition Council. Le conseil a également “discuté de l’objectif du forum, de la nécessité d’une intégration et d’une synchronisation au sein de la communauté spatiale de la sécurité nationale, des menaces actuelles et projetées pour les intérêts américains dans l’espace”, a-t-elle déclaré.

Les membres du Space Acquisition Council comprennent:

Le général John Raymond, chef des opérations spatiales et commandant du U.S. Space Command.

Shon Manasco, exerçant les fonctions de sous-secrétaire de l’Air Force.

Stephen Kitay, secrétaire adjoint adjoint à la défense pour la politique spatiale.

Derek Tournear, directeur de l’Agence de développement spatial.

Christopher Scolese, directeur du National Reconnaissance Office.

Le lieutenant-général John Thompson, commandant du Space and Missile Systems Center.

Shawn Barnes, exerçant les fonctions du bureau du secrétaire adjoint de l’Air Force pour l’acquisition et l’intégration de l’espace.