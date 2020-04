Le Space Acquisition Council s’efforce d’identifier les secteurs industriels en «détresse immédiate»

Gén Raymond: “La crise COVID ne doit pas saper les industries spatiales critiques.”

WASHINGTON – Le Space Acquisition Council, un groupe de haut niveau créé par le Congrès pour superviser les achats spatiaux dans l’ensemble du Département de la défense, a tenu une réunion d’urgence le 27 avril pour discuter des moyens de soutenir l’industrie spatiale durement touchée par la pandémie.

Will Roper, secrétaire adjoint de l’Air Force pour les acquisitions, la technologie et la logistique, préside le conseil. Dans un communiqué, il a déclaré que le groupe s’efforce «d’évaluer les secteurs les plus touchés par la pandémie tout en créant un environnement où les entreprises dans le besoin peuvent rivaliser équitablement en cas de fonds de secours fédéraux supplémentaires».

«Notre base industrielle spatiale est essentielle à nos forces armées et à notre économie», a déclaré Roper. La session d’urgence visait à «synchroniser notre réponse aux chaînes d’approvisionnement fragiles, à la main-d’œuvre à risque et à la récession des marchés commerciaux et nous continuerons de travailler avec le ministère de la Défense et le Congrès pour obtenir une aide supplémentaire».

Roper a déclaré que le conseil a ordonné une enquête auprès des secteurs de la base industrielle spatiale, y compris les membres et les non-membres du Space Enterprise Consortium, les centres de recherche et développement et les groupes de réflexion financés par le gouvernement fédéral.

L’enquête cherchera à identifier les marchés «en détresse immédiate», a déclaré Roper. Un autre objectif est de comprendre l’impact de COVID-19 sur les calendriers des programmes et de déterminer quel stimulus peut être fourni à des secteurs tels que les petits véhicules spatiaux et la micro-électronique.

Le directeur du National Reconnaissance Office, Christopher Scolese, a déclaré que le NRO travaillera avec le Space Acquisition Council et avec l’US Space Force pour «assurer la stabilité du secteur spatial».

Bien que les principaux fournisseurs aient été touchés par COVID-19, le Conseil se préoccupe immédiatement des fournisseurs et vendeurs de niveau inférieur, ainsi que des petites entreprises, en particulier dans les petits lancements, les communications commerciales par satellite et les secteurs micro-électroniques.

«La crise COVID ne doit pas saper les industries spatiales critiques», a déclaré le général Jay Raymond, chef des opérations spatiales de la Force spatiale américaine. «Compte tenu de la menace que représentent les adversaires potentiels pour les capacités spatiales, nous devons nous assurer que la base industrielle spatiale américaine reste solide.»