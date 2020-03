Le Space and Missile Systems Center prend des mesures pour aider les entrepreneurs pendant la pandémie

Commandant SMC Thompson: “C’est certainement une priorité pour nous de garder ces petites entreprises innovantes en jeu.”

WASHINGTON – Le principal centre d’approvisionnement de l’US Space Force, le Space and Missile Systems Center de Los Angeles, est passé en mode télétravail il y a plus d’une semaine, tout comme nombre de ses sous-traitants. Mais alors que l’État de Californie décidait de fermer des entreprises non essentielles pendant l’épidémie de coronavirus, SMC a travaillé avec les autorités locales et étatiques pour s’assurer que les installations qui fabriquent des satellites, des lanceurs et d’autres équipements essentiels restent ouvertes.

“Nous devions nous assurer que les autorités sont conscientes que le travail que nos sous-traitants effectuent est vraiment essentiel pour la défense du pays”, a déclaré le 25 mars le lieutenant-général John Thompson, commandant du Space and Missile Systems Center, dans une interview de son bureau à domicile.

Thompson a déclaré qu’une note de service du DoD signée la semaine dernière par la sous-secrétaire à la défense pour les acquisitions et le maintien en puissance Ellen Lord – déclarant les infrastructures essentielles des fournisseurs de défense – était une mesure importante qui a permis d’éviter les fermetures. «Nous avons travaillé en étroite collaboration la semaine dernière avec le comté de Santa Clara en Californie, par exemple, pour aider Lockheed Martin et nous assurer que le comté savait que le travail effectué à Sunnyvale est essentiel à la défense nationale.»

La même aide est étendue aux petites entreprises et aux sous-traitants qui ne savent peut-être pas que leur travail est «une mission essentielle pour le DoD» et doivent rester ouverts, a déclaré Thompson.

SMC entend également maintenir le flux de contrats vers les petites entreprises pendant la crise. «Beaucoup de nos petits entrepreneurs non traditionnels ont des solutions commerciales que nous voulons essayer d’intégrer dans l’écosystème d’acquisition de défense», a déclaré Thompson. Bien avant la pandémie, SMC était «déjà un acteur majeur dans ce domaine».

Avec d’autres organisations d’achat d’espaces dans tout le DoD, «c’est certainement une priorité pour nous de garder ces petites entreprises innovantes en jeu autant que possible avec le budget dont nous disposons», a déclaré Thompson.

Une préoccupation majeure est la possibilité que des investisseurs étrangers de pays considérés comme des adversaires des États-Unis interviennent pour sauver des entreprises spatiales en difficulté pendant cette crise et tenter de capturer leur technologie, a déclaré Thompson. Les investissements étrangers dans des entreprises américaines qui développent des technologies de pointe ont sonné l’alarme pendant un certain temps, a-t-il déclaré. «Mais la pandémie pourrait en fait aggraver les choses. Nous sommes très préoccupés par les investissements étrangers dans une grande partie de la base industrielle avec laquelle nous traitons quotidiennement. »

En ce qui concerne les entreprises les plus innovantes du secteur spatial, a déclaré Thompson, «nous voulons être le client de choix, l’investisseur de choix».

Dans cette pandémie «lorsque l’environnement économique n’est pas bon, le potentiel d’investissement prédateur accusatoire dans les petites entreprises est plus élevé, et nous allons devoir y remédier avec les ressources et les outils dont nous disposons».

La question des investissements étrangers a également été soulevée le 25 mars par le sous-secrétaire à la Défense Lord lors d’une conférence de presse du Pentagone. «Il est extrêmement important que nous comprenions que pendant cette crise, la base industrielle de défense est vulnérable aux capitaux contradictoires, nous devons donc veiller à ce que les entreprises puissent continuer à fonctionner sans perdre leur technologie», a-t-elle déclaré.

Kim Herrington, directrice des prix et des contrats de défense, a déclaré aux journalistes que le DoD prend des mesures pour alléger les flux de trésorerie vers la base industrielle américaine. Il a déclaré que le DoD avait chargé le Service des finances et de la comptabilité de la défense de veiller à ce que les entrepreneurs soient payés en temps opportun. “Nous avons également donné des instructions aux contractants pour qu’ils soient aussi flexibles que possible afin de permettre aux entrepreneurs de télétravailler également lorsque cela n’a pas d’impact sur la mission”, a-t-il déclaré. «Cela permettra à ces entreprises de continuer à travailler et à être rémunérées.»