Le Space and Missile Systems Center publie une étude RAND sur le marché du lancement spatial

SMC: «L’étude confirme que le marché des lanceurs de charges lourdes ne devrait pas soutenir plus de deux fournisseurs de lancements américains à long terme.»

WASHINGTON – Une étude de RAND Corp. sur le marché du lancement spatial commandée l’année dernière par l’US Air Force a été publiée le 28 avril.

L’étude – «Évaluer l’impact des décisions d’acquisition de lancements spatiaux de sécurité nationale de l’US Air Force: une analyse indépendante du marché mondial des lancements de charges lourdes» – est rendue publique quelques mois seulement avant la date prévue pour le Centre spatial et de systèmes de missiles de la US Space Force. d’attribuer des contrats à deux fournisseurs pour l’approvisionnement de la phase 2 du lancement de l’espace de sécurité nationale.

SMC dans un communiqué de presse indique que l’étude “confirme que le marché des lanceurs de charges lourdes ne devrait pas soutenir plus de deux fournisseurs de lancements américains à long terme, et souligne les risques de calendrier à court terme de la transition vers de nouveaux fournisseurs.”

«Nous avons demandé à RAND de vérifier indépendamment les hypothèses que nous avons utilisées pour élaborer notre stratégie d’acquisition», a déclaré le colonel Robert Bongiovi, directeur de Launch Enterprise de SMC. «Ce que nous avons constaté, c’est que notre stratégie d’acquisition englobe les recommandations de RAND, car nous préparons déjà prudemment un marché qui ne soutiendra que deux fournisseurs avec notre structure de contrat de phase 2.»

United Launch Alliance, SpaceX, Blue Origin et Northrop Grumman sont en concurrence pour deux contrats de phase 2.

À l’exception de SpaceX, les trois autres soumissionnaires proposent des fusées nouvellement conçues qui devraient être prêtes d’ici 2021. RAND dit qu’il existe un risque que les véhicules soient en retard et que l’Air Force devrait se préparer à cette éventualité.

RAND recommande que l’Air Force «fournisse un soutien personnalisé jusqu’en 2023 pour permettre à trois fournisseurs de services de lancement américains de continuer ou d’entrer sur le marché des lanceurs de charges lourdes».

SpaceNews a rendu compte du contenu de l’étude RAND le 12 janvier.

Soutenir à court terme trois fournisseurs de services de lancement aux États-Unis “donne aux entreprises américaines le temps de se positionner au mieux sur les marchés de lancement, permet aux forces du marché de déterminer quelles entreprises sont les plus fortes, et donc de survivre, et lesquelles devraient se retirer”, indique le rapport.

À long terme, l’Air Force devrait «faire des préparatifs prudents pour un avenir avec seulement deux fournisseurs américains de lanceurs de charges lourdes certifiés NSS, dont au moins un pourrait avoir peu de soutien du marché commercial».

Le secrétaire adjoint de l’Air Force pour les acquisitions, la technologie et la logistique, William Roper, a déclaré qu’il était heureux que le rapport RAND soutienne les principaux éléments de sa stratégie de lancement de l’espace de sécurité nationale.

RAND a analysé le marché mondial des véhicules spatiaux axé sur les véhicules de classe NSSL, évalué la demande mondiale, évalué le marché adressable et évalué la capacité des fournisseurs de services de lancement américains par rapport à la demande de 2020 à 2029.