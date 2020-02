Le SpaceShipTwo de Virgin Galactic arrive au Nouveau-Mexique

WASHINGTON – L’avion spatial suborbital SpaceShipTwo de Virgin Galactic est arrivé au port spatial de la société au Nouveau-Mexique le 13 février, prêt pour une dernière série de vols d’essai avant que la société ne commence ses opérations commerciales.

Le véhicule, nommé VSS Unity, a volé du port aérien et spatial de Mojave en Californie à Spaceport America dans le sud du Nouveau-Mexique attaché à son avion de transport WhiteKnightTwo. La compagnie a utilisé le vol pour effectuer des évaluations environnementales du véhicule et également effectuer une formation et une familiarisation des pilotes.

Le transfert tant attendu de VSS Unity de Californie au Nouveau-Mexique marque le début de la dernière étape des tests en vol du véhicule. Virgin a déclaré qu’il prévoyait d’effectuer une série de vols de transport en captivité, où SpaceShipTwo reste attaché à WhiteKnightTwo, et des vols de plané, où SpaceShipTwo est libéré et retourne au port spatial. Ceux-ci seront suivis d’un nombre non spécifié de vols d’essai motorisés.

“Nous avons encore beaucoup de travail à accomplir, mais nous sommes reconnaissants à tous nos coéquipiers qui ont fait de cette journée une réalité”, a déclaré George Whitesides, PDG de Virgin Galactic, dans un communiqué sur le déménagement de SpaceShipTwo au Nouveau-Mexique.

VSS Unity a effectué son dernier vol motorisé il y a près d’un an. Depuis lors, Virgin Galactic a apporté des améliorations au véhicule, y compris l’équipement de sa cabine pour les vols commerciaux.

Lors de la 23e conférence sur le transport spatial commercial qui a eu lieu ici en janvier, les responsables de la société ont fourni peu de mises à jour sur le programme de test à venir, au-delà du fait que SpaceShipTwo serait transporté au Nouveau-Mexique «bientôt».

Beth Moses, instructeur en chef des astronautes de Virgin Galactic et membre de l’équipage du dernier vol motorisé du véhicule, a déclaré lors de la conférence qu’une chose qui sera testée sur les vols à venir est le fonctionnement de la cabine avec plusieurs personnes. «Nous devons augmenter notre densité de passagers», a-t-elle déclaré. «Nous espérons affiner la formation sur mesure. Avec quatre personnes dans la cabine, comment ça marche? »

Lors de précédentes présentations aux investisseurs déposées auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis, Virgin Galactic a prévu de commencer le service commercial d’ici juin. La société n’a pas fourni de mise à jour récente de ces plans, mais pourrait le faire lorsque la société cotée en bourse rendra public ses résultats financiers du quatrième trimestre et de l’exercice le 25 février.

Virgin Galactic a commencé à négocier à la Bourse de New York en octobre après avoir réalisé une fusion avec Social Capital Hedosophia, une société d’acquisition à but spécial qui était déjà cotée sur cette bourse. Les actions de Virgin ont, ces dernières semaines, atteint des sommets records, clôturant le 13 février à 23,66 $ par action, soit environ le double du prix lors de son entrée en bourse en octobre.

L’arrivée de SpaceShipTwo au Spaceport America a également été une étape importante pour l’État du Nouveau-Mexique, qui a annoncé son intention de développer le port spatial en 2005 et a attendu patiemment le programme de développement étendu du véhicule. Alors que la piste et le terminal principal ont été achevés il y a près d’une décennie, Virgin Galactic a achevé l’intérieur du terminal et l’a déclaré opérationnel seulement en août.

Les responsables de l’État voient Virgin Galactic comme un point d’ancrage pour une industrie spatiale en croissance dans la région, qu’ils ont surnommée «Space Valley». Exos Aerospace et Up Aerospace ont effectué des lancements verticaux suborbitaux depuis le port spatial, tandis que SpinLaunch, une entreprise secrète travaillant sur une alternative technologie de lancement, y développe un site de test.

“Aujourd’hui marque un pas de plus: nous aurons une véritable vallée de l’espace dans le sud du Nouveau-Mexique, un foyer d’innovation et de réussite et de développement du tourisme spatial”, a déclaré le gouverneur du Nouveau-Mexique, Michelle Lujan Grisham, dans un communiqué.